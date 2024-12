Hit dla Projektu! Trwa świetna passa warszawian w Lidze Mistrzów

Siatkarze PGE Projektu Warszawa odnieśli trzecie zwycięstwo w trzecim starciu grupowym w elitarnych rozgrywkach Ligi Mistrzów. Tym razem podopieczni Piotra Grabana pokonali w hicie grupy A niemiecki BR Volleys 3:0 i uczynili milowy krok w stronę awansu do ćwierćfinału!

Konfrontacja Projektu z berlińczykami była uznawana jako hit grupy A. Nie może dziwić, ponieważ oba zespoły po dwóch seriach miały na koncie komplet punktów i identyczny bilans setów 6:1. Warszawianie na inaugurację zmagań zwyciężyli u siebie belgijskie Maaseik 3:0, a następnie pokonali na wyjeździe słoweńskie ACH Lubljana 3:1. Identyczne rezultaty zanotowali wtorkowi adwersarze przedstawiciela PlusLigi.

Projekt przystąpił do tego spotkania po wygranym tie-breaku w PlusLidze z PGE GiEK Skrą Bełchatów. W tabeli krajowych zmagań ekipa ze stolicy Polski plasuje się na trzecim miejscu z bilansem 12 zwycięstw i tylko dwóch porażek. Z kolei team ze stolicy Niemiec jeszcze w tym sezonie nie zaznał porażki, będąc liderem Bundesligi z kompletem wygranych. Nasi zachodni sąsiedzi ostatni raz schodzili z parkietu pokonani 17 kwietnia!

Brązowi medaliści PlusLigi chcieli zatem przerwać kapitalną serię przeciwnika. Początek pierwszego seta był wyrównany, ale po kilku akcjach gospodarze odskoczyli na trzy punkty. W połowie rywalizacji był remis 15:15, aby warszawianie znowu wypracowali sobie przewagę trzech "oczek". Tym razem potrafili jednak utrzymać tę zaliczkę do samego końca, wygrywając ostatecznie 25:22.

Druga partia? Bliźniaczo podobna pod względem przebiegu do premierowej odsłony. Ponownie kibice na Torwarze byli świadkami zaciętego początku z lekką przewagą na korzyść miejscowych. Im bliżej końca, tym bardziej nasilała się dominacja triumfatorów Pucharu Challenge. Od stanu 21:20 wygrali cztery akcje przy tylko jednej BR Volleys, co dało triumf 25:21.

Polska drużyna była już o krok od efektownej wygranej w szlagierze, ale to wcale nie oznaczało, że berlińczycy rzucili ręcznik. Świadczy o tym ponownie zacięty bój w trzeciej partii. Była on najbardziej emocjonująca i wyrównana spośród wszystkich. W niej sytuacja Projektu wymknęła się spod kontroli na finiszu, gdy po punktowej zagrywce berlińczycy prowadzili 21:19. O przerwę poprosił trener Graban, co okazało się zbawienne. Gospodarze odrobili straty po skutecznym podwójnym bloku.

Warszawianie postawili prawdziwą ścianę, ponieważ w kolejnych akcjach przyjezdni zatrzymywali się na niesamowicie skutecznym bloku siatkarzy Projektu! Do tego należy dodać autowy atak, co dało prowadzenie miejscowym 24:21. Spotkanie skończyło się po ataku ze środka Jakuba Kochanowskiego.

Projekt pozostaje niepokonany w zmaganiach grupowych. W następnej kolejce zagra ponownie u siebie - 17 grudnia z ACH Ljubljana.

PGE Projekt Warszawa - Berlin Recycling Volleys 3:0 (25:22, 25:21, 25:22)

Projekt Warszawa: Jan Firlej, Linus Weber, Andrzej Wrona, Jakub Kochanowski, Kevin Tillie, Artur Szalpuk, Damian Wojtaszek (libero) – Karol Borkowski, Tobias Christian Brand, Jurij Semeniuk

Berlin Recycling Volleys: Johannes Tille, Jake Hanes, Tobias Krick, Matthew Lambert Knigge, Ruben Schott, Moritz Reichert, Kyle Patrick Dagostino (libero) – Nehemiah Mote, Jan Fornal, Florian Krage