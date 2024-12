Dobry występ Sochana to za mało. Porażka Spurs

Jeremy Sochan zdobył 16 punktów i miał 14 zbiórek, ale jego San Antonio Spurs przegrali we własnej hali z Chicago Bulls 124:139 w jednym z czwartkowych meczów koszykarskiej ligi NBA. Był to drugi występ reprezentanta Polski po blisko miesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją.

21-letni Sochan 5 listopada doznał urazu dłoni i musiał się poddać operacji. Informacje, jakie płynęły z jego klubu, wskazywały, że do gry wróci w połowie grudnia. Ostatnio koszykarz chwalił się, że rehabilitacja przebiega pomyślnie i zapowiadał, że jego pojawienie się na boisku to kwestia dni. Wrócił we wtorek, po opuszczeniu 13 meczów. W pojedynku z Phoenix Suns wszedł z ławki rezerwowych, spędził na parkiecie 22 minuty i uzyskał 14 punktów oraz miał 12 zbiórek.

W czwartkowym spotkaniu z "Bykami" wrócił do podstawowej piątki, pierwszy raz na pozycji środkowego. Grał przez 36 minut, najdłużej z wszystkich uczestników meczu. W tym czasie zaliczył 16 punktów i 14 zbiórek, w tym sześć w ataku. Miał też dwie asysty, przechwyt, stratę i faul. Po raz czwarty w sezonie, a 12. w karierze osiągnął tzw. double-double.

Jego zespół, grający bez francuskiego środkowego Victora Wembanyamy, praktycznie od początku musiał gonić wynik. Już po pierwszej kwarcie przegrywał różnicą 16 punktów, w drugiej i trzeciej odsłonie wzrosła ona momentami nawet do 20 "oczek".

Skuteczniej od Sochana zagrali wchodzący z ławki Keldon Johnson, który uzyskał 28 pkt i Devin Vassell - 17.

Bohaterami meczu byli czarnogórski środkowy Nikola Vucevic, który zdobył 39 punktów dla gości, a także Ayo Dosunmu - przy świetnej skuteczności: 9/13 z gry, wszystkie trzy celne "trójki" i 6/6 z wolnych - dodał 27 i miał 11 asyst oraz 10 zbiórek, co przełożyło się na pierwsze w karierze tzw. triple-double.

Spurs z bilansem 11-11 zajmują 11. miejsce w tabeli Konferencji Zachodniej, w której prowadzą Oklahoma City Thunder (15-5). Drużyna z Chicago (10-13) jest ósma na Wschodzie, gdzie prym - jak i w całej lidze - wiodą Cleveland Cavaliers (20-3).

IM, PAP