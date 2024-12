PLS 1. Liga siatkarzy: CUK Anioły Toruń – KKS Mickiewicz Kluczbork. Relacja live i wynik na żywo

Anioły Toruń zagrają z Mickiewiczem Kluczbork w meczu 13. kolejki PLS 1. Ligi siatkarzy. Kiedy i o której godzinie mecz? Kto wygra to spotkanie? Relacja live i wynik na żywo z meczu CUK Anioły Toruń – KKS Mickiewicz Kluczbork na Polsatsport.pl.

W Aniołach Toruń doszło ostatnio do zmiany trenera. Z drużyną rozstał się Krzysztof Stelmach, który wprowadził toruńskich siatkarzy do pierwszej ligi. Zastąpił go Marcin Kryś.

W sezonie 2024/2025 zmagania na zapleczu PlusLigi noszą nazwę PLS 1. Liga. W rozgrywkach wystartowało piętnaście drużyn. Wśród nich znalazł się spadkowicz z PlusLigi – WKS Czarni Radom, a także beniaminek – CUK Anioły Toruń.

Relacja live i wynik na żywo z meczu CUK Anioły Toruń – KKS Mickiewicz Kluczbork w sobotę 7 grudnia o godzinie 17.00 na Polsatsport.pl.

RM, Polsat Sport