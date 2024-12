Short track. Puchar Świata w Pekinie. Gdzie oglądać?

W sobotę i niedzielę w Pekinie zostaną rozegrane trzecie w tym sezonie zawody Pucharu Świata w short tracku. W piątkowych kwalifikacjach reprezentanci Polski zapewnili sobie dziewięć kwalifikacji do wyścigów głównych, a kolejnych dwanaście szans na awans będziemy mieli w repasażach. W wyścigu głównym na 1000 metrów własny rekord Polski poprawił Michał Niewiński. Transmisje sobotnich i niedzielnych zawodów od godziny 7:00 w Polsacie Sport 1 i online w Polsat Box Go.

Pierwsze pucharowe starty w tym sezonie odbyły się pod koniec października i na początku listopada w Montrealu, gdzie na legendarnej Maurice Richard Arenie odbyły się dwie pierwsze edycje zawodów z cyklu World Tour, który zastąpił poprzednią edycję Pucharu Świata. Teraz przez najbliższe dwa weekendy rywalizacja na krótkim torze odbywać się będzie w Azji. W najbliższą sobotę i niedzielę finałowe wyścigi zaplanowano w Pekinie, a tydzień później w Seulu. Dla Biało-Czerwonych premierowe występy w Kanadzie wypadły dobrze, a najlepiej zaprezentował się Michał Niewiński, który wywalczył brązowy medal na 1000 metrów.

- Pierwsze zawody w sezonie to takie obeznanie się z tym, jaką mamy formę i w jakiej dyspozycji są nasi rywale. Wiedziałem, że jestem w dobrej dyspozycji, ale też w tym sezonie przez zmianę formatu stawka jest o wiele ciaśniejsza i trudniej jest walczyć o medale. Nie byłem zdziwiony wynikami, bo ja przyjechałem tutaj walczyć o medale, ale nie przypuszczałem, że to nastąpi aż tak szybko – zapewnia Michał Niewiński.

Niewiński wrócił z Montrealu nie tylko z medalem na 1000 metrów, ale również z trzema rekordami Polski – dwoma w konkurencjach indywidualnych i jednym w rywalizacji sztafet mieszanych. Zawodnik Juvenii Białystok uzyskał najszybsze czasy na 1000 metrów (1:23,629) i 500 metrów (40,028). Do "złamania" bariery czterdziestu sekund brakuje mu już naprawdę niewiele. Ponadto w sztafecie mieszanej startując wspólnie z Nikolą Mazur, Kamilą Stormowską i Diane Sellierem uzyskali czas 2:38,879, ale ten wynik, choć był trzecim najlepszym rezultatem w serii ćwierćfinałowej, to nie zapewnił Polakom awansu do półfinału. Polacy w tym rekordowym ćwierćfinale walkę o awans do finału A przegrali z Koreą Południową i Holandią, które zmagania w tej konkurencji zakończyły ostatecznie z odpowiednio srebrnym i złotym medalem.

- Tego dnia dali radę nas pokonać, ale były też takie dni, w których to my wygrywaliśmy z nimi. Nie będziemy ich wynosić na piedestał, mówiąc, że są nie wiadomo kim, bo jeśli bieg się trochę inaczej ułoży i podejmiemy lepsze decyzje, to możemy być przed nimi – zapewnia Niewiński.

Poza medalem Niewińskiego w obu zawodach w Montrealu mieliśmy jeszcze dwie szanse medalowe. W pierwszych zawodach World Tour siódme miejsce w finale A na 1500 metrów zajęła Kamila Stormowska, a podczas drugich zawodów najlepszy wynik osiągnął ponownie Niewiński, który w finale A na dystansie 500 metrów otrzymał karę i ostatecznie zajął piąte miejsce (w półfinale poprawił rekord Polski na tym dystansie). Ponadto w finale B na 1500 metrów startowała Natalia Maliszewska, oraz nasze sztafeta kobiet (dwukrotnie) i mieszana (jeden raz).

Rekord Polski Niewińskiego!

Przed naszą kadrą dwa kolejne pucharowe weekendy, tym razem w Chinach i Korei Południowej. Polacy w Pekinie i Seulu wystartują w tym samym składzie jak w Kanadzie, ale doszło do kilku zmian jeśli chodzi o starty na poszczególnych dystansach. W piątkowych kwalifikacjach zapewniliśmy sobie łącznie dziewięć szans medalowych plus kolejnych dwanaście w repasażach o awans do wyścigów głównych. Indywidualnie najlepiej z Biało-Czerwonych zaprezentowali się Kamila Stormowska i Michał Niewiński, którzy zapewnili sobie awans do wyścigów głównych na dwóch dystansach indywidualnych, a na trzecim oboje wystartują w repasażach. Stormowska wywalczyła kwalifikacje do ćwierćfinałów na 1000 i 500 metrów, a na 1500 metrów o start w półfinale powalczy w repasażach. Podobnie wygląda sytuacja z Niewińskim (wywalczył awans do ćwierćfinału na 500 i 1000 metrów, a na najdłuższym indywidualnym dystansie o awans do półfinału powalczy w repasażach.

Warto wspomnieć, że kolejny raz wysoką formę potwierdza Niewiński, który w wyścigu głównym na 1000 metrów zajął drugie miejsce za Kanadyjczykiem Felixem Rousselem, a czas który uzyskał nasz łyżwiarz 1:23,463 jest nowym rekordem Polski, który także należał do niego i był gorszy o 0’166 sekundy, a ustanowił go podczas pierwszych zawodów World Tour w Montrealu, gdy w finale na tym dystansie zajął trzecie miejsce.

Indywidualnie awans do ćwierćfinałów – poza Stormowską i Niewińskim – wywalczyli również Diane Sellier (500 metrów) i Felix Pigeon (1000 metrów). Pigeon w wyścigu głównym na tym dystansie poprawił rekord życiowy (1:24,740), który w swoim wyścigu przegrał tylko z reprezentantem Korei Południowej Park Jiwonem. Blisko poprawienia swojej "życiówki" na 500 metrów był natomiast Sellier, któremu do wyrównania swojego najlepszego czasu zabrakło 0,027 sekundy. Pozostali reprezentanci Polski o awans do wyścigów głównych powalczą w sobotnio – niedzielnych porannych repasażach.

Sztafety w komplecie!

Z trzech konkurencji sztafet do półfinału awans zapewniły sobie po raz pierwszy w tym sezonie wszystkie nasze teamy. Najlepiej zaprezentowała się sztafeta mieszana, która w swoim wyścigu ćwierćfinałowym zajęła wprawdzie trzecie miejsce, ale zwycięzcy – Kanadyjczycy startujący w składzie Danae Blais, Florence Brunelle, William Dandjinou i Steven Dubois czasem 2:35,427 ustanowili nowy rekord świata. Polaków (Nikola Mazur, Kamila Stormowska, Łukasz Kuczyński i Michał Niewiński wyprzedzili jeszcze Koreańczycy, a Biało-Czerwoni na finiszu wyprzedzili Kazachstan i z czasem awansowali do półfinału. W nim rywalizować będą z ekipami Holandii, Włoch i Korei Południowej. Nasz "mikst" awansował do półfinału tylko podczas pierwszych zawodów WT w Motrealu, ostatecznie kończąc rywalizację na siódmym miejscu (3. W finale B).

Trzeci raz do półfinału awansowały nasze panie, które poprzednie starty w Kanadzie kończyły odpowiednio na siódmym i ósmym miejscu. W piątkowych kwalifikacjach w Pekinie nasze łyżwiarki startujące w składzie Natalia Maliszewska, Nikola Mazur, Kamila Stormowska i Gabriela Topolska ćwierćfinałową rywalizację przegrały jedynie z Holenderkami o 0’099 sekundy, wyprzedzając trzecie w tym wyścigu Japonki. W półfinale nasze reprezentantki rywalizować będą z reprezentantkami Holandii, Chin i Kazachstanu.

Po raz pierwszy w tym sezonie do półfinału awansowała nasza męska sztafeta. Zmagania w Montrealu w tej konkurencji Polacy kończyli odpowiednio na szesnastym i dziewiątym miejscu. Podczas drugich zawodów w Kanadzie w wyścigu ćwierćfinałowym Biało-Czerwoni uzyskali czas gorszy od rekordu Polski zaledwie o 1,14 sekundy i na tym etapie był to trzeci najszybszy czas ze wszystkich ćwierćfinałów, ale to i tak nie pozwoliło Polakom awansować do najlepszej ósemki. W swoim starcie lepsi naszej ekipy były reprezentacje Korei Południowej i Kazachstanu (z którymi awans do półfinału przegraliśmy o 0,169 sekundy). Za Polakami finiszowali Ukraińcy. W Pekinie o awans do półfinału Polacy ponownie rywalizowali ze sztafetami Korei Południowej, Kazachstanu i Łotwy. Najszybsi w tym wyścigu ponownie byli Koreańczycy, ale tuż za nimi finiszowali Polacy startujący w składzie: Łukasz Kuczyński, Michał Niewiński, Felix Pigeon i Diane Sellier. Biało-Czerwoni wyprzedzili Łotyszy i Kazachów i w półfinale rywalizować będą z reprezentacjami Korei Południowej, Kanady i Stanów Zjednoczonych.

Kadra Polski na zawody World Tour w short tracku w Montrealu:

Natalia Maliszewska, Hanna Sokołowska, Gabriela Topolska, Łukasz Kuczyński, Michał Niewiński (wszyscy ŁKS Juvenia Białystok), Nikola Mazur, Kamila Stormowska, Diane Sellier, Neithan Thomas (wszyscy GKS Stoczniowiec Gdańsk) oraz Felix Pigeon (AZS KU Politechnika Opolska). Trenerzy: Urszula Kamińska, Gregory Durand i Patrycja Maliszewska.

Plan transmisji zawodów World Tour w short tracku w Pekinie. Początek sobotniej i niedzielnej rywalizacji od 7:00 w Polsacie Sport 1 i online w Polsat Box Go.

Sobota (7 grudzień):

Godz. 7:00 (Polsat Sport 1 i online w Polsat Box Go) – półfinały 1500 metrów mężczyzn (w repasażach wystartują Łukasz Kuczyński, Michał Niewiński i Neithan Thomas)

Godz. 7:20 (Polsat Sport 1 i online w Polsat Box Go) – ćwierćfinały 1000 metrów kobiet (w ćwierćfinałach wystartuje Kamila Stormowska, a w repasażach o awans powalczą także Natalia Maliszewska i Nikola Mazur)

Godz. 7:37 (Polsat Sport 1 i online w Polsat Box Go) – finały 1500 metrów mężczyzn Godz. 8:13 (Polsat Sport 1 i online w Polsat Box Go) – półfinały 1000 metrów kobiet

Godz. 8:22 (Polsat Sport 1 i online w Polsat Box Go) – ćwierćfinały 500 metrów mężczyzn (w ćwierćfinałach wystartuje Michał Niewiński, a w repasażach o awans powalczą także Łukasz Kuczyński i Diane Sellier)

Godz. 8:37 (Polsat Sport 1 i online w Polsat Box Go) – finały 1000 metrów kobiet

Godz. 8:53 (Polsat Sport 1 i online w Polsat Box Go) – półfinały 500 metrów mężczyzn Godz. 9:15 (Polsat Sport 1 i online w Polsat Box Go) – półfinały sztafet kobiet (w półfinale wystartują Polki)

Godz. 9:31 (Polsat Sport 1 i online w Polsat Box Go) – finały 500 metrów mężczyzn

Godz. 10:02 (Polsat Sport 1 i online w Polsat Box Go) – finały sztafet kobiet

Godz. 10:29 (Polsat Sport 1 i online w Polsat Box Go) – półfinały sztafet mężczyzn (w półfinale startuje sztafeta Polski)

Niedziela (8 grudzień):

Godz. 7:00 (Polsat Sport 1 i online w Polsat Box Go) – finały sztafet mieszanych (w półfinale startuje sztafeta Polski)

Godz. 7:36 (Polsat Sport 1 i online w Polsat Box Go) – półfinały 1500 metrów kobiet (w repasażach Hanna Sokołowska, Kamila Stormowska i Gabriela Topolska)

Godz. 7:54(Polsat Sport 1 i online w Polsat Box Go) – ćwierćfinały 1000 metrów mężczyzn (w ćwierćfinale wystartują Michał Niewiński i Felix Pigeon, a Diane Sellier powalczy w repasażach) Godz. 8:11 (Polsat Sport 1 i online w Polsat Box Go) – finały 1500 metrów kobiet

Godz. 8:47 (Polsat Sport 1 i online w Polsat Box Go) - półfinały 1000 metrów mężczyzn Godz. 8:56 (Polsat Sport 1 i online w Polsat Box Go) – ćwierćfinały 500 metrów kobiet (w ćwierćfinale wystartuje Kamila Stormowska, a Natalia Maliszewska i Nikola Mazur powalczą repasażach)

Godz. 9:11 (Polsat Sport 1 i online w Polsat Box Go) – finały 1000 metrów mężczyzn Godz. 9:27 (Polsat Sport 1 i online w Polsat Box Go) – półfinały 500 metrów kobiet

Godz. 9:49 (Polsat Sport 1 i online w Polsat Box Go) – finały 500 metrów kobiet

Godz. 10:05 (Polsat Sport 1 i online w Polsat Box Go) – finały sztafet mężczyzn