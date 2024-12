Ubliżał Kloppowi i został surowo ukarany! Może już nie posędziować

Na ujawnionym w listopadzie przez dziennik "The Sun" nagraniu Coote w rozmowie ze znajomym wypowiadał się obraźliwie w stosunku do Kloppa. Używał wobec niemieckiego szkoleniowca przekleństwa i określał go jako "aroganckiego".

BREAKING: Referee David Coote sacked by PGMOL with immediate effect 🚨 pic.twitter.com/f2dKaFM0zr — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) December 9, 2024

Stowarzyszenie Sędziów Zawodowych wszczęło w tej sprawie dochodzenie, a do czasu jego zakończenia zawiesiło Coote'a. Teraz postanowiono o jego wykluczeniu. Ukarany arbiter ma jeszcze prawo do odwołania.

To nie było jedyne kontrowersyjne zachowanie Coote'a ujawnione przez media. Inne nagranie przedstawia sędziego, gdy podczas ubiegłorocznych mistrzostw Europy wciąga nosem biały proszek, a na kolejnym rozmawia z kibicem o możliwości ukarania żółtą kartką zawodnika w meczu, który będzie prowadził. W tej pierwszej sprawie dochodzenie wszczęła Unia Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA).

PAP