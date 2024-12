Polka podbija Puchar Świata. Kolega z reprezentacji pod wrażeniem. "Podziwiam"

Aleksandra Król-Walas notuje świetny początek sezonu Pucharu Świata. We włoskiej Cortinie d'Ampezzo nasza reprezentantka zajęła drugie miejsce w snowboardowym slalomie gigancie równoległym. Na temat zawodniczki wypowiedział się Zimowym Magazynie Olimpijskim na antenie Polsatu Sport Oskar Kwiatkowski.

W sobotę Aleksandra Król-Walas zajęła drugie miejsce w slalomie gigancie równoległym w zawodach Pucharu Świata we włoskiej Cortinie d'Ampezzo. Polska snowboardzistka w finale przegrała o 0,29 s z Austriaczką Sabine Payer. To siódme indywidualne podium Król-Walas w karierze i szóste drugie miejsce.

Na temat Król-Walas wypowiedział się w Zimowym Magazynie Olimpijskim na antenie Polsatu Sport Oskar Kwiatkowski. Nasz snowboardzista przyznał, że podziwia koleżankę z reprezentacji.



- Z Olą dogaduję się lepiej niż z siostrą. Lubię rozmawiać z nią podczas zawodów, to zawsze pomaga. Słucham jej rad. Podziwiam to, jak pewna siebie jest podczas swoich przejazdów. Próbuję przełożyć to na swoje występy - powiedział Kwiatkowski.



28-latek nie wystartował we Włoszech. To pokłosie kontuzji, której nabawił się w Chinach.



- Deska mi się podbiła, złapała miękki śnieg i przez to, że wypięła się tylna klamra, ucierpiały ścięgna, więzadła i staw skokowy - opowiadał Kwiatkowski.



Mężczyzna ma wrócić do rywalizacji w styczniu.

