Możliwa droga polskich siatkarek do finału mistrzostw świata! Przedstawiamy scenariusze

Już wiemy, z kim Polki będą rywalizowały w grupie podczas siatkarskich mistrzostw świata, które odbędą się w 2025 roku w Tajlandii. Jak natomiast wygląda potencjalna droga Biało-Czerwonych do finału czempionatu?

We wtorek 17 grudnia odbyło się losowanie grup mistrzostw świata siatkarek 2025. Dzięki temu już wiemy, z kim zmierzą się Polki podczas pierwszej fazy zbliżającego się turnieju w Tajlandii. Podopieczne Stefano Lavariniego rozpoczną turniej od meczów z reprezentacjami Niemiec, Kenii i Wietnamu.

ZOBACZ TAKŻE: Za nami losowanie! Oto wszystkie grupy MŚ siatkarek 2025

Jak może wyglądać możliwa droga polskich siatkarek do finału czempionatu? To wszystko zależy od tego, które miejsce w grupie zajmą Biało-Czerwone. Warto przypomnieć, że do kolejnego etapu zmagań z każdej grupy awansują dwa zespoły. Poniżej przedstawiamy możliwych rywali naszych siatkarek.

Polska zajmuje pierwsze miejsce w grupie

1/16 finału: Drużyna z drugiego miejsca grupy B (Włochy, Belgia, Kuba, Słowacja)

Ćwierćfinał: Triumfator meczu: Drużyna z drugiego miejsca grupy G (Polska, Niemcy, Kenia, Wietnam) - Drużyna z pierwszego miejsca grupy B (Włochy, Belgia, Kuba, Słowacja)

Półfinał: Pierwsza drużyna grupy F (Chiny, Dominikana, Kolumbia, Meksyk) LUB Druga drużyna grupy F (Chiny, Dominikana, Kolumbia, Meksyk) LUB Pierwsza drużyna grupy C (Brazylia, Portoryko, Francja, Grecja) LUB Druga drużyna grupy C (Brazylia, Portoryko, Francja, Grecja)

Finał: Zwycięzca pierwszego półfinału, do którego mogą awansować zespoły rywalizujące w grupach: A (Tajlandia, Holandia, Szwecja, Egipt), D (USA, Czechy, Argentyna, Słowenia), E (Turcja, Kanada, Bułgaria, Hiszpania), H (Japonia, Serbia, Ukraina, Kamerun)

Polska zajmuje drugie miejsce w grupie

1/16 finału: Drużyna z pierwszego miejsca grupy B (Włochy, Belgia, Kuba, Słowacja)

Ćwierćfinał: Triumfator meczu: Drużyna z pierwszego miejsca grupy G (Polska, Niemcy, Kenia, Wietnam) - Drużyna z drugiego miejsca grupy B (Włochy, Belgia, Kuba, Słowacja)

Półfinał: Pierwsza drużyna grupy F (Chiny, Dominikana, Kolumbia, Meksyk) LUB Druga drużyna grupy F (Chiny, Dominikana, Kolumbia, Meksyk) LUB Pierwsza drużyna grupy C (Brazylia, Portoryko, Francja, Grecja) LUB Druga drużyna grupy C (Brazylia, Portoryko, Francja, Grecja)

Finał: Zwycięzca pierwszego półfinału, do którego mogą awansować zespoły rywalizujące w grupach: A (Tajlandia, Holandia, Szwecja, Egipt), D (USA, Czechy, Argentyna, Słowenia), E (Turcja, Kanada, Bułgaria, Hiszpania), H (Japonia, Serbia, Ukraina, Kamerun)

Mistrzostwa świata siatkarek zostaną rozegrane w dniach 22 sierpnia – 7 września 2025 roku. Rozgrywki grupowe odbędą się w czterech miastach: Bangkoku, Nakhon Ratchasimie, Phuket oraz Chiang Mai. Bangkok będzie również gospodarzem fazy finałowej tego turnieju.

AA, Polsat Sport