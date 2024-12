Wiemy, z kim polskie siatkarki zagrają w grupie podczas mistrzostw świata 2025!

32 reprezentacje zagrają w najbliższych mistrzostwach świata siatkarek, które w 2025 roku odbędą się w Tajlandii. We wtorek rano odbyła się konferencja, na której rozlosowano poszczególne grupy. Z kim zagra reprezentacja Polski kobiet? Sprawdź poniżej.

2025 rok jest dla siatkarskich mistrzostw świata przełomowy. Według nowych regulacji, impreza ma się odbywać w cyklu dwuletnim (wcześniej grano co cztery lata). Co więcej, w czempionacie wezmą udział 32 zespoły, a nie 24, tak jak to było dotychczas. Powstanie osiem grup po cztery drużyny w każdej. Z nich zostaną wyłonione po dwie najlepsze reprezentacje, które zagrają w 1/8 finału.

Poprzednie mistrzostwa świata zorganizowały w 2022 roku Holandia i Polska. Biało-Czerwone dobrze zaprezentowały się w tym turnieju. W fazie grupowej wygrały trzy spotkania: z Chorwacją, Tajlandią i Koreą Południową. Uległy Dominikankom i Turczynkom. W ćwierćfinale trafiły jednak na potęgę. Polki odpadły w walce o półfinał po porażce 2:3 (14:16 w tie-breaku) z Serbkami, które później w świetnym stylu sięgnęły po triumf w całym turnieju.

Od tamtego czasu kadra prowadzona przez Stefano Lavariniego zanotowała ogromny progres. Nasze panie dwukrotnie stanęły na najniższym stopniu podium w Lidze Narodów, a co więcej - po raz pierwszy od 16 lat wywalczyły awans na igrzyska olimpijskie. Apetyty na sukces zarówno ich, jak i kibiców, z pewnością się zaostrzyły.

Z kim zagrają polskie siatkarki w fazie grupowej mistrzostw świata? Skład "polskiej" grupy na MŚ 2025:

Grupa G:

1. Polska

2. Niemcy

3. Kenia

4. Wietnam

Polki swoje mecze fazy grupowej rozgrywać będą w mieście Phuket.

Wszystkie grupy mistrzostw świata siatkarek 2025 do zobaczenia TUTAJ.

Mistrzostwa świata siatkarek zostaną rozegrane w dniach 22 sierpnia – 7 września 2025 roku. Rozgrywki grupowe odbędą się w czterech miastach: Bangkoku, Nakhon Ratchasimie, Phuket oraz Chiang Mai. Bangkok będzie również gospodarzem fazy finałowej tego turnieju.