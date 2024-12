Sebastian Świderski skomentował losowanie grup MŚ. "Ważne było, że..."

Reprezentacje Niemiec, Kenii i Wietnamu będą rywalkami polskich siatkarek w grupie G przyszłorocznych mistrzostw świata w Tajlandii. Losowanie odbyło się we wtorek w Bangkoku. 32 zespoły zostały podzielone na osiem grup, a po dwa najlepsze zespoły z każdej z nich awansują do 1/8 finału. W drugiej części turnieju rywalizacja będzie się toczyć systemem pucharowym.

- Nie chcemy mówić, że jest to bardzo łatwa grupa, ale nie jest to też "grupa śmierci". Ważne było, że nasza reprezentacja była rozstawiona i losowana z pierwszego koszyka, dzięki czemu w grupie uniknęliśmy najmocniejszych drużyn. Chociaż zdajemy sobie sprawę, że te mistrzostwa dla wielu reprezentacji rozpoczną się w fazie pucharowej. Jednak samo wejście w ten duży turniej z takimi rywalkami grupowymi będzie bardzo dobre - ocenił Świderski.

Szef Polskiego Związku Piłki Siatkowej przyznał, że kobieca reprezentacja jest cały czas na etapie budowy i rozwoju. Jak mówił, to młoda drużyna, ale potrafiąca już wygrywać pojedyncze mecze z zespołami ze światowej czołówki i sięgać po medale Ligi Narodów.

- W przyszłym roku spodziewam się dalszego progresu. Cieszymy się, że bez względu na to, jak nasza reprezentacja będzie spisywać się w fazie zasadniczej LN, to na pewno wystąpi w turnieju finałowym, dzięki jego organizacji w Łodzi. Znów będą więc mogły rywalizować z potęgami żeńskiej siatkówki. Nasz plan jest czteroletni i głównym celem są igrzyska olimpijskie w Los Angeles, gdzie chcemy walczyć o coś więcej. Przygotowania do tego zaczniemy właśnie w przyszłym roku – dodał.

Podopieczne trenera Stefana Lavariniego dzięki szóstej lokacie w światowym rankingu, były losowane z pierwszego koszyka. Do Biało-Czerwonych trafiły reprezentacje Niemiec, Kenii i debiutującego w mistrzostwach świata Wietnamu. W przypadku awansu Polki trafią na jedną z drużyn grupy B - Włochy, Belgię, Kubę lub Słowację.

Turniej zostanie rozegrany w dniach 22 sierpnia - 7 września i po raz pierwszy wezmą w nim udział 32 drużyny.

Biało-Czerwone dotychczas 11-krotnie startowały na MŚ i zdobyły jeden srebrny medal oraz dwa brązowe. Na ostatnim mundialu w 2022 roku, którego Polska razem z Holandią była współgospodarzem, odpadły w ćwierćfinale i zostały sklasyfikowane na siódmym miejscu. W Tajlandii tytułu będą bronić Serbki, które w finale pokonały Brazylię 3:0.

