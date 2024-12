Marcin Ćwikła: Puchar Spenglera daje nam dużo emocji!

W czwartek rozpocznie się najbardziej prestiżowy turniej hokejowy na świecie – Puchar Spenglera. Od 26 do 31 grudnia o wygraną rywalizować będą reprezentacja Kanady, niemiecki Straubing Tigers, czeskie Dynamo Pardubice, Karpat Oulu z Finlandii, oraz szwajcarskie zespoły HC Fribourg-Gotteron i gospodarz turnieju HC Davos. – Puchar Spenglera daje nam dużo emocji, to nie jest tylko towarzyski turniej – zapewnia Marcin Ćwikła, były reprezentant Polski.

Grzegorz Michalewski: W tegorocznej edycji Pucharu Spenglera będziemy mieli kolejny raz przegląd różnych stylów hokejowych, bo do Davos przyjedzie zespół niemiecki, czy drużyny z Finlandii i Czech. Będą również ekipy szwajcarskie oraz reprezentacja Kanady. Zapowiada się kolejny emocjonujący turniej, które już na stałe zapisał się w pamięci z racji choćby terminu w którym jest rozgrywany.



Zobacz także: Tomasz Wołkowicz: Cały świat ogląda ten turniej

Marcin Ćwikła: Kilka różnych stylów hokejowych i uważam, że wielu kibiców w Polsce już od kilku lat czeka właśnie w tym okresie na rozpoczęcie tych zmagań. Puchar Spenglera daje nam dużo emocji, to nie jest tylko towarzyski turniej, ale już od kilku lat obserwujemy szybki i emocjonujący hokej. Dużo drużyn bardzo ambitnie podchodzi do tej rywalizacji.

To jest też turniej, który obfituje w niespodzianki. Zawsze mówi się, że tym głównym faworytem jest Team Canada albo gospodarz, czyli HC Davos. Ostatnie lata pokazują, że niekoniecznie tak jest, bo dwa lata temu zmagania te wygrała drużyna HC Ambri-Piotta, a w ubiegłym roku, po dłuższej przerwie najlepsi okazali się gospodarze, pokonując w finale po dramatycznym meczu Dynamo Pardubice.

Zawsze takim faworytem „na papierze” jest Team Canada, natomiast to co jest wspaniałe w tym turnieju, to pokazali w poprzedniej edycji zawodnicy z Davos, czy wcześniej Ambri-Piotta, że nie tylko ci najlepsi mogą wygrywać. Szanse na wygraną mają również te zespoły, które przyjeżdżają tam, aby walczyć w tym turnieju. Oddają kawał zdrowia i wkładają w każdym meczu dużo serca i dzięki temu oglądamy hokej na wysokim poziomie.

Nie tylko mecze hokejowe, ale cała ta otoczka i to co dzieje się wokół lodowiska w Davos, to buduje tę atmosferę oraz magię tego turnieju. Przez cały dzień kibice mają zapewnione różnego rodzaju atrakcje, począwszy od pięknych zaśnieżonych stoków narciarskich, po specjalne namioty, gdzie gra muzyka i serwowane są regionalne potrawy. To jest wielkie przedsięwzięcie, które napędza i tworzy – co warto podkreślić – budżet klubu HC Davos.

W przeciągu tych sześciu dni przewija się przez miasto około stu tysięcy ludzi, więc to jest niesamowita ilość. Kibice wypełniają Arenę w Davos do ostatniego miejsca w zasadzie w każdym spotkaniu, biletów praktycznie nie ma przed turniejem i nie można ich zdobyć. Znakomita atmosfera i świetne show dla kibiców. Zresztą nie tylko dla kibiców, bo ta cała otoczka dookoła sprawia, że warto tam kiedyś pojechać i zobaczyć na własne oczy taki turniej.

Komu w tym roku będziesz kibicował i kto Twoim zdaniem ma największe szanse na triumf w tym turnieju?

Oczywiście „na papierze” jak już wspominałem największe szanse na wygraną ma Team Canada. Dla mnie taką drużyną, która może pokusić się o wygranie tego turnieju jest Dynamo Pardubice, bo pokazują w Lidze Mistrzów oraz rozgrywkach ligowych naprawdę fajny hokej, który mi się bardzo podoba. W tym roku mocne jest też HC Davos, więc tym dwóm drużynom będę kibicował.

Plan transmisji meczów 96. edycji Pucharu Spenglera:

Czwartek (26 grudnia):

HC Fribourg-Gotteron – Dynamo Pardubice na żywo o 15:05 w Polsacie Sport 2

HC Davos – Team Canada na żywo o 20:10 w Polsacie Sport 2

Piątek (27 grudnia):

Karpat Oulu – przegrany z meczu HC Fribourg-Gotteron/Dynamo Pardubice na żywo o 15:05 w Polsacie Sport 2

Straubing Tigers – przegrany z meczu HC Davos/Team Canada na żywo o 20:10 w Polsacie Sport 1

Sobota (28 grudnia):

Wygrany z meczu HC Fribourg-Gotteron/Dynamo Pardubice – Karpat Oulu na żywo o 15:05 w Polsacie Sport 2

Wygrany z meczu HC Davos/Team Canada – Straubing Tigers na żywo o 20:10 w Polsacie Sport 2

Niedziela (29 grudnia):

I Ćwierćfinał na żywo o 15:05 w Polsacie Sport 2

II Ćwierćfinał na żywo o 20:10 w Polsacie Sport 3

Poniedziałek (30 grudnia):

I Półfinał na żywo o 15:05 w Polsacie Sport 2

II Półfinał na żywo o 20:10 w Polsacie Sport 3

Wtorek (31 grudnia):

Finał na żywo o 12:05 w Polsacie Sport 1