Krzysztof Zapała: Tego turnieju nie można ominąć

Grzegorz Michalewski: Kto według Ciebie będzie miał największe szanse na zwycięstwo w tegorocznej edycji Pucharu Spenglera?

Krzysztof Zapała: Jak co roku mocne będą Davos i Team Canada. To są faworyci, ale ja bym tutaj upatrywał szanse na wygraną w ekipie wicemistrza Czech, a więc w zespole z Pardubic, który doskonale radzi sobie w tym sezonie w rozgrywkach ligi czeskiej. Grają bardzo dobry hokej i myślę, że mogą sprawić niespodziankę.

W czym tkwi magia tego turnieju? Rywalizacja w Pucharze Spenglera jest dla polskiego kibica czymś naturalnym, że ten okres pomiędzy świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem spędza się przed telewizorem, oglądając najstarszy hokejowy turniej na świecie. Wprawdzie ma on charakter towarzyski, ale widać że tam nikt nie odpuszcza. Zmagania w Davos mają swoją renomę i to jest ogromne wyróżnienie móc zagrać w tak mocno obsadzonych zawodach.

Przede wszystkim jest to najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej hokejowy na świecie. Poza tym termin w którym jest rozgrywany. Jest to czas świąteczny kiedy ludzie zasiadają przed telewizorami, oglądają wspólnie i jednoczą się. Ta magia Pucharu Spenglera wynika też z tego, że jest to krótki turniej, nie trwa tygodniami jak choćby mistrzostwa świata. Tutaj ten najlepszy hokej jest szybko „skonsumowany”, to też powoduje, że te zmagania są wyjątkowe. Magiczne jest również miejsce rozgrywania tego pucharu. Do tego zapraszane są topowe zespoły do gry w tym turnieju.

Organizatorzy od dawna dbają o to, aby do Davos przyjeżdżały mocne drużyny, prezentujące różne style gry. W obecnej edycji zobaczymy między innymi zespół Karpat Oulu z Finlandii czy czeskie Dynamo Pardubice. Dzięki temu możemy oglądać i porównywać te różne od siebie systemy.

W tym roku w Davos pojawi się także przedstawiciel niemieckiego DEL-u. To będzie zmieszana kwintesencja hokeja w najlepszym wydaniu w okresie świątecznym daje wszystkim fanom hokeja taką „pożywkę” nie do ominięcia.

Plan transmisji meczów 96. edycji Pucharu Spenglera:

Czwartek (26 grudnia):

HC Fribourg-Gotteron – Dynamo Pardubice na żywo o 15:05 w Polsacie Sport 2

HC Davos – Team Canada na żywo o 20:10 w Polsacie Sport 2

Piątek (27 grudnia):

Karpat Oulu – przegrany z meczu HC Fribourg-Gotteron/Dynamo Pardubice na żywo o 15:05 w Polsacie Sport 2

Straubing Tigers – przegrany z meczu HC Davos/Team Canada na żywo o 20:10 w Polsacie Sport 1

Sobota (28 grudnia):

Wygrany z meczu HC Fribourg-Gotteron/Dynamo Pardubice – Karpat Oulu na żywo o 15:05 w Polsacie Sport 2

Wygrany z meczu HC Davos/Team Canada – Straubing Tigers na żywo o 20:10 w Polsacie Sport 2

Niedziela (29 grudnia):

I Ćwierćfinał na żywo o 15:05 w Polsacie Sport 2

II Ćwierćfinał na żywo o 20:10 w Polsacie Sport 3

Poniedziałek (30 grudnia):

I Półfinał na żywo o 15:05 w Polsacie Sport 2

II Półfinał na żywo o 20:10 w Polsacie Sport 3

Wtorek (31 grudnia):

Finał na żywo o 12:05 w Polsacie Sport 1