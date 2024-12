Ukryty talent znanego siatkarza. Był nieoficjalnym mistrzem kraju!

O swoim zamiłowaniu do gier komputerowych Nikołow opowiedział szerzej w wydanej niedawno w Bułgarii autobiografii. Możemy się z niej dowiedzieć, że pasją zaraził się całkowicie przypadkowo, podczas wakacyjnego wyjazdu.

"Byłem na koloniach we wsi Gorna Malina. Jedną z atrakcji był podstawowy kurs obsługi komputera. Zajęcia odbywały się od 10.00 do 11.30, a potem nauczyciel wychodził, a my mieliśmy czas dla siebie. Wykorzystywaliśmy go oczywiście na granie w gry komputerowe" - powiedział Nikołow.

Bakcyl, złapany na wakacyjnym wyjeździe, rozwinął się u znanego siatkarza pod koniec lat 90., gdy na rynku pojawiła się gra StarCraft, a rok później dodatek do niej: Brood War. Strategia czasu rzeczywistego, której fabuła toczy się wokół konfliktu między trzema galaktycznymi rasami: Terranami, Zergami i Protosami, wciągnęła Bułgara tak bardzo, że... zaczął nawet startować - i to z sukcesami! - w krajowych turniejach e-sportowych.

"Podchodziliśmy do tego ze znajomymi naprawdę poważnie. Oglądaliśmy wywiady z topowymi wówczas e-sportowcami, starając się podpatrywać ich taktykę. Dowiedzieliśmy się, że kluczem do zwycięstwa jest nieustanne nękanie przeciwnika, tak, by nie mógł opracowywać własnej strategii. Właśnie dlatego wybrałem grę Zergami, insektoidalnymi kosmitami, które na początkowym etapie gry bardzo szybko się rozmnażają" - zdradził siatkarz.

Władimir Nikołow wraz ze swoim przyjacielem Bogomiłem zapisali się na organizowany przez popularny magazyn o grach komputerowych "Gamers' Workshop" turniej, będący nieoficjalnymi mistrzostwami Bułgarii w StarCrafta i - dość nieoczekiwanie - wygrali go, pokonując między innymi słynnego Zdrawko Georgiewa, znanego w świecie e-sportowym jako SK_Insomnia, późniejszego mistrza świata w Warcrafta III z turnieju World Cyber Games 2003.

"My byliśmy wówczas w kwiecie wieku, a on dopiero zaczynał. Teraz rozwinął się tak, że nie mielibyśmy szans z nim rywalizować" - podkreślił z uśmiechem Nikołow.

Siatkarska legenda przyznała, że do dziś lubi pograć w gry komputerowe. Jak zaznacza, pozwala mu to na odstresowanie się.

47-letni dziś Nikołow to pięciokrotny mistrz Bułgarii z Lewskim Sofia. W dorobku ma również dwa tytuły mistrza Włoch, mistrzostwo Francji oraz wicemistrzostwa Japonii i Turcji. Z drużyną narodową został brązowym medalistą mistrzostw świata 2006 i brązowym medalistą mistrzostw Europy 2009.