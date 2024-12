Śląsk Wrocław górą w świątecznym meczu z liderem!

Zmiany prowadzenia na początku oglądaliśmy właściwie co chwilę - z jednej strony można było wyróżnić Angela Nuneza, a z drugiej Ryana Taylora. Dopiero po późniejszych trafieniach Justina Turnera i Nicka Ongendy przyjezdni uciekali na siedem punktów. Sytuację starali się poprawiać Błażej Kulikowski i Ajdin Penava, ale m. in. dzięki Turnerowi po 10 minutach było 20:26. Zaraz na początku drugiej kwarty straty odrabiali Adam Waczyński oraz Wojciech Siembiga. Szybko reagowali jednak na to Luke Petrasek wraz z DJ Funderburkiem, a włocławianie cały czas utrzymywali się na prowadzeniu. Po akcji wykończonej przez Michała Michalaka różnica wzrosła do 12 punktów. Tę część meczu WKS Śląsk zakończył jednak serią 7:0 i po zagraniu DJ Coopera pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 38:44.

Po przerwie wrocławianie zbliżyli się nawet na dwa punkty dzięki kolejnym rzutom Angela Nuneza. Po chwili do remisu doprowadzili DJ Cooper i Ajdin Penava. Błyskawicznie odpowiadali na to DJ Funderburk wraz z Justinem Turnerem - jak się okazało, tylko na chwilę. Spotkanie zdecydowanie się wyrównało, a trójka Nuneza sprawiała, że ekipa trenera Aleksandara Joncevskiego wracała na prowadzenie! Po 30 minutach było 64:62. W czwartej kwarcie sytuację ponownie zmieniały trójki Karola Gruszeckiego. Zaledwie po chwili do kolejnego remisu doprowadzili jednak Cooper i Penava. Amerykanin za moment dawał swojej drużynie przewagę! Aktywny Funderburk starał się ponownie reagować, co wystarczało na krótki moment. Kibice zobaczyli jednak niezwykle emocjonującą końcówkę. Kluczowe okazały się akcje Penavy! Ostatecznie WKS Śląsk zwyciężył w koszykarskim hicie 89:86.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był DJ Cooper z 19 punktami i 14 asystami. DJ Funderburk zdobył 27 punktów i 4 zbiórki dla gości.

Śląsk Wrocław – Anwil Włocławek 89:86 (20:26, 18:18, 26:18, 25:24)

Śląsk Wrocław: Ajdin Penava 22, Angel Nunez 22, Donell Cooper 19, Błażej Kulikowski 11, Adrian Bogucki 6, Adam Waczyński 5, Wojciech Siembiga 2, Kenan Blackshear 1, Emmanuel Nzekwesi 1;

Anwil Włocławek: DJ Fundenburk 27, Justin Turner 18, Ryan Taylor 12, Karol Gruszecki 11, Nick Ongenda 7, Michał Michalak 6, Luke Nelson 3, Luke Petrasek 2, Kamil Łączyński 0, Ronald Jackson Jr. 0.

