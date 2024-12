Orlen Wisła Płock ogłasza. Zapadła decyzja ws. kolejnego zawodnika

Chorwacki obrotowy Leon Susnja związał się na dłużej z Orlen Wisłą Płock. Nowy kontrakt będzie obowiązywał do 2027 roku. - Dołożę wszelkich starań, aby pomóc zespołowi i kontynuować współpracę w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w przyszłości - zapewnił zawodnik.

Orlen Wisła Płock kontynuuje budowanie drużyny na kolejne sezony. W lipcu klub ogłosił pozyskanie Melvyna Richardsona z Barcelony i bramkarza Torbjorna Bergeruda. Obaj podpisali 3-letnie kontrakty z mistrzem Polski. We wrześniu przedłużona została do 2028 roku umowa z trenerem Xavi Sabate, a kilka tygodni później, do 2029 roku podpisał kontrakt z płockim klubem 21-letni rozgrywający Gergo Fazekas.

ZOBACZ TAKŻE: Triumfował w europejskich pucharach, teraz wyleciał z klubu. Gwiazdor wpadł na dopingu!

Do 2027 roku Leon Susnja będzie zawodnikiem Orlen Wisły. Obrotowy został „nafciarzem” w sezonie 2019/2020, a przeszedł z chorwackiego HC PPD Zagrzeb i szybko udowodnił, że jego transfer był świetnym ruchem. Od początku gry w Płocku stał się liderem obrony drużyny. Trudno się więc dziwić, że obie strony zdecydowały się przedłużyć współpracę.

Po podpisaniu kontraktu Leon Susnja powiedział: Jestem bardzo szczęśliwy, że przedłużyłem kontrakt z klubem i że nadal będę dzielił szatnię z kolegami z drużyny i innymi członkami klubu. Dołożę wszelkich starań, aby pomóc zespołowi i kontynuować współpracę w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w przyszłości.

PAP