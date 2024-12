Wszystkie gole Polaków w fazie ligowej Ligi Konferencji (WIDEO)

Dziesięć goli - tyle strzelili Polacy w fazie ligowej Ligi Konferencji. Zobaczcie, jak one wyglądały!

Najwięcej bramek spośród Biało-Czerwonych nie ma ani piłkarz Legii Warszawa, ani Jagiellonii Białystok. Pięć trafień uzbierał napastnik Basaksehiru Krzysztof Piątek, który jednak nie polepszy swojego dorobku. Jego zespół dość niespodziewanie nie awansował nawet do 1/16 finału.



Zobacz także: Dla wielu to zaskoczenie. On strzelił najwięcej w Lidze Konferencji (WIDEO)

Dalej mamy już piłkarzy, ale tylko z jednego klubu. Mowa o Legii Warszawa. Dwa gole na koncie ma Paweł Wszołek, a po jednym - Kacper Chodyna, Bartosz Kapustka oraz Mateusz Szczepaniak.

W tym krótkim brakuje graczy Jagiellonii. Białostoczanie bazowali na trafieniach obcokrajowców.

"Polskie" bramki w fazie ligowej Ligi Konferencji:

1. Krzysztof Piątek (Basaksehir) - 5

2. Paweł Wszołek (Legia) - 2

3. Kacper Chodyna, Bartosz Kapustka, Mateusz Szczepaniak (Legia) - 1