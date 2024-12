Wszystkie gole Jagiellonii w fazie ligowej Ligi Konferencji. Tak strzelali Pululu i spółka (WIDEO)

9. miejsce Jagiellonii na koniec fazy ligowej oznacza, że ekipa z Białegostoku będzie musiała walczyć o przepustkę do 1/8 finału w tzw. barażach. Zmierzy się w nich z... rywalem Legii w fazie ligowej - Baćką Topolą. Mecze z serbskim rywalem odbędą się w dniach 13 i 20 lutego 2025 roku.

ZOBACZ TAKŻE: Puszcza Niepołomice wróci na własny stadion! Świetna wiadomość dla kibiców



Jeśli Jagiellonia będzie w tych meczach tak skuteczna, jak na początku fazy ligowej, to o awans do następnej rundy nie będzie musiała się specjalnie martwić. We wszystkich 6 kolejkach podopieczni Adriana Siemieńca trafiali do siatki 10 razy. Wynik bramkowy jest tym bardziej przyzwoity, że w dwóch ostatnich seriach gier, Jaga nie strzeliła ani jednego gola.



Przygoda białostoczan z fazą ligową zaczęła się od sensacyjnego zwycięstwa 2:1 na Parken w Kopenhadze. Do siatki FC Kopenhaga trafił najpierw niesamowity Afimico Pululu, a kropkę nad "i" postawił w siódmej minucie doliczonego czasu gry Darko Churlinov.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...



Druga kolejka również była szczęśliwa dla Jagiellonii. Tym razem rywal był jednak z dużo niższej półki. Obie bramki w wygranym 2:0 domowym meczu z Petrocubem zdobył Pululu, który w ten sposób wysunął się na czoło klasyfikacji strzelców Conference League.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...



Angolczyk nie zatrzymał się także w kolejnej serii, otwierając wynik przeciwko Molde. W drugiej połowie dwa gole po dwóch asystach Jesusa Imaza dorzucił Kristoffer Hansen. Polscy kibice mogli być dumni z Jagiellonii i Legii, które znajdowały się w czołówce Ligi Konferencji, tuż obok Chelsea.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...



Zwycięska passa skończyła się na wyjeździe z Celje. Jaga nadal była jednak skuteczna. Wynik po stronie gości znowu otworzył Pululu, a w drugiej połowie do bramki trafiali jeszcze Imaz oraz Hansen. Tym razem mecz zakończył się jednak rezultatem 3:3.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...



Jak się później okazało, to były ostatnie gole strzelone przez Jagiellonię w fazie ligowej. Podopiecznym trenera Siemieńca nie udało się już pokonać bramkarzy rywala w starciach z Mladą Bolesław oraz Olimpiją Lublana. Dwa punkty zdobyte w trzech ostatnich kolejkach sprawiły, że Jaga finiszowała na dziewiątej lokacie.



Na osłodę piłkarzom z Białegostoku pozostało miejsce Pululu w czołówce klasyfikacji strzelców Conference League. Więcej goli od napastnika Jagiellonii w fazie ligowej strzelił tylko rewelacyjny Marc Guiu z Chelsea.

psl, Polsat Sport