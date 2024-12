Pożegnał się w wielkim stylu. N'Gapeth z tytułem MVP za ostatni mecz przed transferem

Earvin N'Gapeth pożegnał się z ligą francuską zwycięstwem swojej drużyny po emocjonującym meczu oraz tytułem MVP. W ostatnim spotkaniu słynnego siatkarza w LNV przed przenosinami do Fenerbahce Stambuł, jego Alterna Stade Poitevin Poitiers pokonało Tours 3:2 (25:22, 17:25, 30:28, 14:25, 15:10).

W piątkowym meczu 15. kolejki Marmara SpikeLigue zespół N'Gapetha po ponad dwóch godzinach walki wygrał z aktualnymi wicemistrzami Francji. Dwukrotny mistrz olimpijski był najlepiej punktującym graczem zawodów - zdobył dla Poitiers 22 punkty. Miał 49 procent skuteczności w ataku (19/39), jednego asa serwisowego i dwa bloki.

Za występ, który dziennik "L'Equipe" określił mianem "występu XXL", otrzymał nagrodę dla MVP spotkania.

Piątkowe widowisko było rozgrywane w gorącej atmosferze i przy pękającej w szwach hali Arena Futuroscope. Ostatni, przynajmniej na razie, mecz gwiazdora światowej siatkówki w lidze francuskiej, oglądało z trybun 5186 widzów.

- Cieszę się, że żegnam się zwycięstwem - powiedział po meczu N'Gapeth w rozmowie z "L'Equipe". Na pytanie o to, który moment z trzech miesięcy spędzonych w Poitiers zapamięta, odpowiedział, że właśnie ostatnie spotkanie i atmosferę w hali. - Będę mi też brakować tego, że po treningu nie będę mógł zjeść u mamy! - dodał siatkarz, który od momentu sensacyjnego transferu do Poitiers we wrześniu tego roku regularnie przyciągał tłumy na mecze swojej drużynie w Marmara SpikeLigue. Nie tylko te domowe, ale i wyjazdowe. Znacząco wpłynął też na zainteresowanie mediów spotkaniami Poitiers.

Złoty medalista olimpijski z Tokio i Paryża zostawia drużynę na czwartym miejscu w tabeli (9 zwycięstw i 5 porażki w czternastu meczach), z sześciopunktową stratą do liderującego Tourcoing.

Po spotkaniu Poitiers z Tours 33-letniego przyjmującego pożegnano na oficjalnym profilu ligi francuskiej na Instagramie. "Dzięki Earvin, za niezapomniane chwile, wspólne uśmiechy i twój wkład w magię tej ligi. W dalszej podróży LNV życzy ci sukcesów, na które zasługujesz. Do zobaczenia wkrótce" - napisano.

W kolejnej część sezonu N'Gapeth będzie graczem tureckiego Fenerbahce Medicana Stambuł, co było jasne od końca listopada. Słynny siatkarz dołączy do ekipy wicemistrzów Turcji 2 stycznia 2025 roku. Kontrakt z Fenerbahce podpisał do końca sezonu 2025/2026.

W Stambule jego klubowymi kolegami będą m.in. polski rozgrywający Fabian Drzyzga i serbski atakujący Drażen Luburić. Fenerbahce są obecnie szóste miejsce w tabeli ligi tureckiej (7 zwycięstw, 5 porażek). Do prowadzącego Ziraatu Bankkart traci 12 punktów. W Lidze Mistrzów wicemistrzowie Turcji po czterech kolejkach zajmują trzecie miejsce w grupie B (2 wygrane, 2 porażki), w której rywalizują z Mint Vero Volley Monza, Olympiakosem Pireus oraz Helios Grizzlys Giesen.

Dla N'Gapetha będzie to powrót do Turcji po półrocznej przerwie - w sezonie 2023/2024 był on graczem Halkbanku Ankara, z którym sięgnął po mistrzostwo i puchar kraju.

GW, Polsat Sport