Transfer siatkarskiej supergwiazdy potwierdzony! "Otrzymał ofertę nie do odrzucenia"

Earvin N'Gapeth będzie siatkarzem drużyny Alterna Stade Poitevin jedynie do końca grudnia. W styczniu rozpocznie nową przygodę – z Fenerbahce Stambuł. O odejściu francuskiej supergwiazdy poinformował już oficjanie francuski klub.

Earvin N'Gapeth we wrześniu został siatkarzem klubu Alterna Stade Poitevin Volley-Ball. Był to powrót tego siatkarza do ligi francuskiej po trzynastu latach.

Jak się okazało, dwukrotny złoty medalista igrzysk i dwukrotny MVP turniejów olimpijskich będzie grał w tej drużynie jedynie do końca grudnia. Skusiła go intratna oferta z Fenerbahce Stambuł.

"Pomimo starań, aby przedłużyć tę piękną historię, Earvin otrzymał ofertę nie do odrzucenia. Będzie więc obecny do wielkich derbów 27 grudnia przeciwko Tours na Arena Futuroscope. Te kilka miesięcy były wyjątkowe dla wszystkich: kibiców, wolontariuszy, partnerów... a nawet dalej dla całej francuskiej siatkówki. Cieszmy się trzema najbliższymi meczami domowymi..." – poinformował klub Alterna Stade Poitevin Volley Ball w mediach społecznościowych.

Fenerbahce Stambuł to klub, w którym występuje polski rozgrywający Fabian Drzyzga. Po nieudanym początku sezonu, doszło ostatnio do zmiany trenera. Drużynę objął serbski szkoleniowiec Slobodan Kovac.