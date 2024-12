Przełamanie Manchesteru City. Haaland strzelił gola Polakowi

To pierwsze zwycięstwo "Citizens" od 4 grudnia, gdy rozbili u siebie Nottingham Forest 3:0, a dopiero drugie w ostatnich 14 spotkaniach o stawkę.

ZOBACZ TAKŻE: Oni nie wystąpią w Ekstraklasie! Nowe przepisy niosą ze sobą zmiany

W pierwszej połowie Stolarczyka pokonał w 21. minucie Brazylijczyk Savinho, który dobił piłkę do bramki po strzale Phila Fodena. Polski bramkarz nie najlepiej zachował się przy tym pierwszym uderzeniu, bo wybił piłkę przed siebie. Był to pierwszy gol 20-letniego Savinho w barwach Manchesteru City, do którego dołączył przed tym sezonem.

W drugiej połowie Brazylijczyk miał też asystę przy trafieniu Erlinga Haalanda (74.). Norweski napastnik pokonał Stolarczyka uderzeniem głową, zdobywając 14. w tym sezonie bramkę ligową i pierwszą od 7 grudnia. Więcej ma tylko Egipcjanin Mohamed Salah z Liverpoolu - 16.

Był to drugi występ 24-letniego polskiego bramkarza w Premier League. Stolarczyk zadebiutował w tych rozgrywkach w czwartek przeciwko Liverpoolowi (1:3).

Manchester City powiększył dorobek do 31 punktów i przed pozostałymi niedzielnymi rozstrzygnięciami zajmuje piąte miejsce. Ma 11 pkt straty do prowadzącego Liverpoolu, który o godzinie 18.15 zmierzy się w Londynie z West Ham United.

Bramkarz gospodarzy Łukasz Fabiański, który doznał kontuzji głowy w czwartkowym spotkaniu z Southampton (1:0) i opuścił boisko na noszach, nie znalazł się w kadrze "Młotów" na ten mecz.

Beniaminek Leicester City z 14 punktami nadal jest w strefie spadkowej.

BS, PAP