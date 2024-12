Nowe wieści w sprawie gwiazdora Barcelony! Czas płynie nieubłaganie

Barcelona może pozostać przez resztę sezonu hiszpańskiej ekstraklasy piłkarskiej bez Daniego Olmo. Klub ma problem z zarejestrowaniem 26-letniego pomocnika na pozostałą część rozgrywek z powodu przepisów finansowych. Kadry zespołów muszą zostać ustalone do wtorku.

Olmo dołączył do "Dumy Katalonii" w sierpniu z RB Lipsk za około 55 mln euro i z powodu ograniczeń w budżetach klubów mógł zostać zgłoszony jedynie ma pierwszą połowę sezonu, która kończy się 31 grudnia. Przyczyniły się do tego poważne kontuzje niektórych innych graczy pierwszej drużyny, co umożliwiło przeksięgowanie części środków na wynagrodzenie Olmo.

ZOBACZ TAKŻE: Bohater Jagiellonii! Tak grał Afimico Pululu w fazie ligowej Ligi Konferencji 2024/25 (WIDEO)

Jednak w piątek sąd w Barcelonie odrzucił wniosek o tymczasową rejestrację piłkarza na pozostałą część sezonu La Liga, a w poniedziałek wyrok podtrzymał sąd apelacyjny. Wcześniej planom klubu sprzeciwiła się także instytucja kierująca rozgrywkami tłumacząc, że warunki tymczasowego zgłoszenia zawodnika nie zostały spełnione. Jej decyzji nie zmieniły organy odwoławcze, w tym jedna w strukturach UEFA.

Wtedy Barcelona zdecydowała się na wstąpienie na drogę sądową, ale po poniedziałkowych decyzjach nie ma powodu do optymizmu i zostało jej niewiele ponad 24 godziny na znalezienie innego rozwiązania. Hiszpańskie media donoszą, że rozważana jest sprzedaż lóż VIP-owskich na stadionie Camp Nou, która mogłaby zasilić budżet klubu nawet o 100 milionów euro.

Barcelona, której piłkarzem jest Robert Lewandowski, a rezerwowym bramkarzem Wojciech Szczęsny, zgromadziła 38 punktów w 19 spotkaniach i zajmuje trzecie miejsce w hiszpańskiej ekstraklasie. Przed nią sklasyfikowane są Atletico Madryt - 41 pkt i Real Madryt - 40, przy czym obie stołeczne ekipy rozegrały o jedno spotkanie mniej od "Dumy Katalonii".

PAP