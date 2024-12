Będzie to starcie dwóch zespołów, które na półmetku fazy zasadniczej Tauron Ligi zajmują miejsca w dolnej połówce tabeli. Lepiej spisują się policzanki, które z trzynastu spotkań wygrały cztery i z dorobkiem czternastu punktów zajmują dziewiąte miejsce. W rozegranym 15 grudnia meczu ligowym pokonały drużynę z Kalisza 3:1. Znakomicie zagrała wówczas środkowa zespołu trenera Dawida Michora Dominika Pierzchała, którą wybrano MVP zawodów.

Energa MKS Kalisz jest obecnie na ostatniej, dwunastej pozycji w ligowej tabeli. W trzynastu meczach kaliszanki wywalczyły osiem punktów (2 wygrane, 11 porażek) i do bezpiecznego jedenastego miejsca tracą jedno "oczko". Na zwycięstwo w lidze czekają od 3 listopada. W poniedziałek w meczu pucharowym z pewnością będą chciały przełamać złą passę. Czy im się to uda, czy jednak to policzanki znów okażą się lepsze?

Relacja live i wynik na żywo meczu LOTTO Chemik Police - Energa MKS Kalisz na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

GW, Polsat Sport