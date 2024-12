Dwie nowe zawodniczki w zespole mistrza Tauron Ligi

Orzoł i Partykę łączy też wiek - mają po 22 lata, oraz to, że przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych grały w Wieżycy Stężyca (lata 2019-2021), której trenerem był obecny szkoleniowiec Chemika Dawid Michor.

Mierząca 183 centymetry Orzoł w USA reprezentowała Uniwersytet Wisconsin. - Po kilku latach przerwy wracam do Polski i czuję sporą ekscytację. Dołączam do jednej z najbardziej utytułowanych drużyn w historii polskiej siatkówki. Bardzo mnie to cieszy i czekam na debiut w Tauron Lidze - powiedziała po podpisaniu kontraktu 22-letnia skrzydłowa, cytowana przez oficjalną stronę internetową Chemika.

Partyka ma 186 centymetrów wzrostu. W poprzednim sezonie była siatkarką drużyny Uniwersytetu Wyoming, wcześniej grała dla kalifornijskiego Long Beach State University.

LOTTO Chemik Police po trzynastu kolejkach Tauron Ligi zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli (4 zwycięstwa, 9 przegranych). Kolejny mecz ligowy rozegra 5 stycznia przeciwko ITA TOOLS Stali Mielec. Natomiast już w poniedziałek w spotkaniu 4. rundy (1/8 finału) Pucharu Polski zmierzy się z Energą MKS-em Kalisz.

GW, Polsat Sport