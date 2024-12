Rekord na meczu Resovii! Niesamowite wydarzenie w hali Podpromie

Wcześniej, w 2022 roku, rekordową frekwencję w historii 1. ligi zgromadził mecz HydroTrucka Radom z PGE Turowem Zgorzelec (3153). Natomiast nieco ponad 3 tys. - piąte, decydujące o awansie do najwyższej klasy rozgrywkowej spotkanie Miasta Szkła z Legią Warszawa w 2016 roku.

Koszykarze Resovii po 15 latach powrócili na zaplecze ekstraklasy. Na co dzień mecze rozgrywają w szkolnej hali mogącej pomieścić 800 kibiców, gdzie, co ciekawe, w tym sezonie nie było jeszcze nigdy kompletu. Na Podpromiu może na trybunach zasiąść 4304 widzów, ale nie jest łatwo dostać się tam koszykarzom, bowiem trenują tu i rozgrywają mecze siatkarki DevelopResu i siatkarze Asseco Resovii.

Udało się jednak wygospodarować kilka terminów, a już pierwszy mecz z Miastem Szkła wywołał olbrzymie zainteresowanie. Teraz podczas kolejnego derbowego spotkania bilety zostały wyprzedane praktycznie dzień przed meczem, a przecież oba zespoły nie odgrywają czołowych ról w 1. lidze. Rzeszowianie są na ostatnim miejscu, a zespół z Łańcuta (spadkowicz z ekstraklasy) plasuje się w połowie 16-zespołowej tabeli.

– Atmosfera na Podpromiu jest niesamowita. To co wyczyniają kibice, zresztą i klub od strony marketingowej, to - czapki z głów. Pracowałem ostatni sezon na poziomie ekstraklasy w Arce Gdynia i nie mam obawy, że gdyby w Rzeszowie trzeba było rozegrać mecz najwyższej klasy, to bez problemu byłoby to zorganizowane, w znakomity sposób, przy świetnej oprawie. To jest niesamowite, że bez względu na wynik meczu cały czas miałem problem z komunikacją z zespołem, słysząc doping zza pleców, więc naprawdę - gigantyczny szacunek – powiedział Wojciech Bychawski, trener OPTeam Energia Polska Resovia.

– Ja nawet na trybunach nie siedziałem nigdy na takim meczu, w którym było tylu kibiców. To jest niesamowita sprawa, że w 1. lidze tylu kibiców przyszło na mecz. Widać, że Rzeszów zasługuje na koszykówkę – dodał szkoleniowiec Muszynianki Sokoła Maciej Klima, który prowadzi zespół ze względu na zerwane więzadła pierwszego trenera Dariusza Kaszowskiego.

Do tej pory na Podpromiu rzadko rozgrywano koszykarskie mecze. Odbyły się tam m.in. w 2002 roku eliminacyjne spotkania mistrzostw Europy: Polska - Łotwa (76:86) i Polska - Węgry (88:65), czy też rok później Mecz Gwiazd Polskiej Ligi Koszykówki Kobiet, w którym mistrz kraju zagrał z zespołem gwiazd ekstraklasy (80:81). W tym sezonie klub z Rzeszowa ma w planach rozegrać jeszcze dwa mecze na Podpromiu: 1 marca z HydroTruckiem Radom i 15 marca z MKKS Żak Koszalin.

Koszykarze Resovii mają na koncie mistrzostwo Polski (1975), trzy wicemistrzostwa (1973, 1974, 1979), brązowe medale (1976, 1977) oraz Puchar Polski (1974).

Najwyższe frekwencje w tym sezonie w 1. lidze koszykarzy: 1. OPTeam Energia Polska Resovia – Muszynianka Sokół Łańcut 4304 widzów 2. OPTeam Energia Polska Resovia – Miasto Szkła Krosno 3246 3. OPTeam Energia Polska Resovia – Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg 2817 4. ŁKS Coolpack Łódź – Decka Pelplin 2152 5. KSK Qemetica Noteć Inowrocław - Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg 1982 6. KSK Qemetica Noteć Inowrocław – Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 1900 SKS Fulimpex Starogard Gdański – Decka Pelplin 1900 8. ŁKS Coolpack Łódź – MKKS Żak Koszalin 1850 9. ŁKS Coolpack Łódź – KSK Qemetica Noteć Inowrocław 1823 10. SKS Fulimpex Starogard Gdański - KSK Qemetica Noteć Inowrocław 1673.

RM, PAP