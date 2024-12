Szalony mecz w NBA. Padł rekord wszech czasów!

W zespole z Memphis wyróżnili się Zach Edey i Jaren Jackson, którzy zanotowali double-double. Obaj zdobyli po 21 punktów, Edey dołożył 16 zbiórek, a Jackson 11. Po stronie Raptors najlepiej zaprezentował się R.J. Barrett, autor 27 punków. 26 dodał Scott Barnes.

ZOBACZ TAKŻE: "Już o tym myślę". Gwiazdor podekscytowany wielkim turniejem w Polsce

To było siódme zwycięstwo Grizzlies w ostatnich dziewięciu meczach. Drużyna z Toronto poniosła natomiast dziewiątą porażkę z rzędu. Z bilansem 7-24 zajmuje 14. miejsce w Konferencji Wschodniej.

W czwartek triumfowali także liderzy Konferencji Zachodniej Oklahoma City Thunder, którzy pokonali na wyjeździe Indiana Pacers 120:114 i wydłużyli serię ligowych zwycięstw do dziewięciu. Ich bilans to obecnie 24-5. Na pięciu zakończyła się natomiast seria wygranych Pacers. Z bilansem 15-16 są na ósmym miejscu na Wschodzie.

W czwartkowym meczu liderem Thunder był Shai Gilgeous-Alexander, który zanotował 45 punktów. Po stronie drużyny z Indianapolis wyróżnili się Andrew Nembhard, zdobywca 23 punktów, oraz Pascal Siakam - 22 punkty.

Koszykarze Atlanta Hawks zdołali zniwelować różnicę 21 punktów i pokonać u siebie Chicago Bulls 141:133. Gospodarzy do zwycięstwa poprowadził Jalen Johnson, który zdobył 30 punktów, co jest jego najlepszym wynikiem w karierze, dołożył też 15 zbiórek. To właśnie rzut 23-letniego skrzydłowego dał Hawks prowadzenie na niecałe trzy minuty przed końcem spotkania, którego już nie oddali.

Wygraną zespół z Atlanty zapewnił sobie czwartą kwartą, w której triumfował 50:25. To najwyższy wynik osiągnięty w jednej kwarcie przez jakąkolwiek drużynę w tym sezonie NBA.

Po stronie Bulls najlepiej spisał się Zach LaVine, autor 37 punktów, z czego aż 22 zdobył tylko w trzeciej kwarcie. Jego wysiłki nie wystarczyły jednak, by ekipa z Chicago zdołała przełamać serię porażek, wynoszącą obecnie trzy spotkania. Z bilansem 13-18 zajmuje aktualnie 10. miejsce w Konferencji Wschodniej. Hawks plasują się w niej na siódmej pozycji z bilansem 16-15.

PAP