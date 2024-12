Siatkarze Norwida zdemolowali rywali! Łukasz Żygadło największą niespodzianką

Spotkanie jeszcze się nie rozpoczęło, a już mieliśmy niespodziankę. Dyrektor klubu z Częstochowy i awaryjny rozgrywający Łukasz Żygadło po raz pierwszy pojawił się w wyjściowym składzie. Pierwszy set był wyrównany do stanu 8:8, później na boisku dominowali siatkarze Norwida. Byli skuteczniejsi w ataku i w środkowej części seta odjechali rywalom (9:13, 14:20), co zapewniło im spokojną końcówkę. W ostatniej akcji skutecznie zaatakował Milad Ebadipour (15:25).

Zobacz także: Ukryty talent znanego siatkarza. Był nieoficjalnym mistrzem kraju!

Będzinianie obiecująco rozpoczęli drugą partię (3:1), ale długo nie cieszyli się z prowadzenia (3:5). Drużyna z Częstochowy znów nadawała ton wydarzeniom na boisku. Znów mieli wyraźną przewagę w ataku, do tego dołożyli kilka punktów bezpośrednio z pola serwisowego i w końcówce osiągnęli dziesięciopunktową zaliczkę (11:21). As serwisowy Bartłomieja Lipińskiego dał piłkę setową, a ostatnie słowo znów należało do Milada Ebadipoura (16:25).

Na początku trzeciej odsłony poszła seria dziewięciu akcji wygranych przez ekipę z Częstochowy (1:9). Takie otwarcie właściwie ustawiło seta, bo gospodarze w dalszej jego części nie byli w stanie zniwelować znaczącej straty. Siatkarze Norwida do końca zachowali koncentrację, a ich zdecydowane zwycięstwo przypieczętował atakiem z lewego skrzydła Bartłomiej Lipiński (12:25).



Skrót meczu MKS - Norwid:



Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Valerii Todua (6), Damian Schulz (6) – MKS; Milad Ebadipour (19), Bartłomiej Lipiński (13), Patrik Indra (10), Sebastian Adamczyk (6) – Norwid. Gospodarze w każdym elemencie byli w cieniu rywali – atak (30%–53% skuteczności), asy (0–5) i punktowe bloki (6–11); popełnili też zdecydowanie więcej błędów własnych (23, przy 13 rywali). MVP: Milad Ebadipour (15/25 = 60% skuteczności w ataku + 2 asy + 2 bloki; 47% pozytywnego przyjęcia).

Steam Hemarpol Norwid Częstochowa po raz drugi w tym sezonie pokonał Nowak-Mosty MKS Będzin 3:0, wcześniej wygrał 29 września w trzeciej kolejce. Ekipa z Częstochowy odniosła jedenaste zwycięstwo, ma na koncie 32 punkty i zajmuje szóste miejsce w tabeli. Dla siatkarzy MKS to już piętnasta porażka w obecnych rozgrywkach; uzbierali do tej pory 12 punktów, co daje pozycję czternastą, czyli zagrożoną spadkiem.

Nowak-Mosty MKS Będzin – Steam Hemarpol Norwid Częstochowa 0:3 (15:25, 16:25, 12:25)

MKS: Mateusz Siwicki, Grzegorz Pająk, Brandon Koppers, Valerii Todua, Damian Schulz, Dominik Depowski – Maciej Olenderek (libero) oraz Artur Ratajczak, Mateusz Szpernalowski, Luka Tadić, Kamil Maruszczyk, Patryk Szwaradzki, Bartłomiej Wójcik. Trener: Radosław Kolanek.

Norwid: Daniel Popiela, Łukasz Żygadło, Milad Ebadipour, Sebastian Adamczyk, Patrik Indra, Bartłomiej Lipiński – Mateusz Masłowski (libero) oraz Tomasz Kowalski, Mateusz Borkowski. Trener: Cezar Douglas Silva.

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI