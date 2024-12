Napisał historię NBA! Zrobił to dopiero jako trzeci koszykarz w dziejach

Podobnymi wyczynami popisali się wcześniej jego kolega z drużyny Denver, serbski środkowy Nikola Jokic (20 października 2018 przeciwko Phoenix Suns) oraz Litwin Domantas Sabonis z Sacramento Kings (6 listopada 2024 w meczu z Toronto Raptors). Popełnione straty są uwzględniane przez ligę w meczowych statystykach od sezonu 1977/78.

W poniedziałkowym meczu w sali Delta Center w Salt Lake City, w obecności 18 175 widzów, Westbrook trafił wszystkie siedem rzutów za dwa punkty i obydwa wolne. Uzyskał tego dnia 201. triple-double w karierze. Jest liderem w klasyfikacji wszech czasów w tym elemencie przed Oscarem Robertsonem - 181, Jokicem - 143 i Magicem Johnsonem - 138.

"Pierwsze zgłoszenie do Galerii Sław. Westbrook to jeden z najlepszych rozgrywających, jacy kiedykolwiek grali w koszykówkę. A to, co tak bardzo w nim podziwiam, oprócz przywództwa i twardości, które wnosi każdego dnia, to brak ego” - ocenił swojego podopiecznego Michael Malone, trener zespołu z Kolorado.

Westbrook nie był jedynym wyróżniającym się graczem Nuggets. Imponujące triple-double miał także Jokic - 36 punktów, 22 zbiórek i 11 asyst. Michael Porter Jr zdobył 21 pkt, a Jamal Murray - 20 i 10 asyst, ale pomeczowa konferencja prasowa poświęcona była praktycznie właśnie jego wyczynowi.

„Przyszedł tu z jednego powodu - aby pomóc nam zdobyć mistrzostwo. I nienawidzi przegrywać, a to kolejna rzecz, którą w nim kocham. Jest ukształtowany w odpowiedni sposób. W każdej chwili pójdę na wojnę z Russellem Westbrookiem” - dodał Malone.

W zespole gospodarzy, którzy do przerwy prowadzili 66:64, ale trzecią kwartę przegrali 23:34 i już nie odrobili strat, wyróżnili się wchodzący z ławki Jordan Clarkson - 24 pkt, Colin Sexton - 22 i Fin Lauri Markkanen - 17.

Zespół Denver z bilansem 18 zwycięstw i 13 porażek zajmuje szóste miejsce w tabeli Konferencji Zachodniej, "Jazzmani" okupują ostatnią pozycję (7-24). Prowadzi ekipa Oklahoma City Thunder (26-5), przed Memphis Grizzlies (22-11) i Houston Rockets (21-11).

Ze zmiennym szczęściem grały czołowe zespoły na Wschodzie. Prowadzący w tabeli w całej lidze Cleveland Cavaliers (28-4) pokonali na wyjeździe Golden State Warriors 113:95. Z kolei wiceliderzy i obrońcy tytułu Boston Celtics (23-9) przegrali na wyjeździe z Indiana Pacers 114:123.