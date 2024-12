Polacy awansowali w komplecie. Kubacki uniknął koszmaru

Zwycięstwem Jana Hoerla z Austrii zakończyły się niedzielne kwalifikacji do noworocznego konkursu w niemieckim Garmisch-Partenkirchen w ramach 73. Turnieju Czterech Skoczni. Awans uzyskali również wszyscy reprezentanci Polski, chociaż z ledwością uczynił to Dawid Kubacki.

Odległość 137,5 metra wystarczyła, aby Hoerl wygrał kwalifikacje. Co ciekawe, tuż za nim na podium uplasowali się dwaj rodacy - Daniel Tschofenig oraz Michael Hayboeck.

Najlepszy z Polaków - Paweł Wąsek osiągnął 130,5 metra, co pozwoliło mu zająć 18. miejsce. Dalej skończyli Piotr Żyła oraz Aleksander Zniszczoł, ale uzyskali mniej punktów, przez co uplasowali się odpowiednio na 21. oraz 23. lokacie. Jakub Wolny, który skoczył 128 metrów zajął 30. pozycję, a rzutem na taśmę awans do środowego konkursu noworocznego wywalczył również Dawid Kubacki. Doświadczony skoczek osiągnął 123 metry i znalazł się na 48. miejscu. wyprzedzając zaledwie dwóch skoczków, którzy także mogą cieszyć się z przepustki do dalszych zmagań na Grosse Olympiaschanze.

Początek noworocznego konkursu w Ga-Pa zaplanowano na godz. 14:00.