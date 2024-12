Rooney zwolniony z kolejnego klubu. Tym razem wytrzymał pół roku

Wayne Rooney nie jest już trenerem Plymouth Argyle, zajmującego ostatnie miejsce w drugiej lidze - Championship. Były piłkarz reprezentacji Anglii od początku sezonu poprowadził klub z Kornwalii w 25 meczach. Jego bilans to pięć zwycięstw, sześć remisów i 14 porażek.

Rooney w czerwcu zastąpił Iana Fostera i podpisał trzyletni kontrakt z Plymouth. Pod jego wodzą The Greens zdobyli 18 punktów w 23 ligowych meczach i ani razu nie wygrali na wyjeździe. Do miejsca gwarantującego utrzymanie tracą obecnie cztery punkty. Tymczasowym trenerem został Kevin Nancekivell, który w środę poprowadzi zespół w ligowym meczu z Bristol City.

"Plymouth Argyle zawsze będzie zajmował szczególne miejsce w moim sercu. Nadal będę się interesował i zwracał uwagę na ten klub" - powiedział Rooney.

W styczniu został on zwolniony z Birmingham City. Klub pod jego wodzą spadł z szóstego na 20. miejsce w Championship, a następnie został zdegradowany do trzeciej ligi - League One. Piłkarzem Birmingham jest Krystian Bielik.

Wcześniej Rooney pracował w Derby County i amerykańskim DC United. W każdym z klubów, które prowadził notował przeciętne bądź słabe wyniki.

Napastnik jest legendą Manchesteru United. Na Old Trafford występował przez 13 lat. Później grał w Evertonie, DC United i Derby County. Piłkarską karierę zakończył w 2020 roku.

