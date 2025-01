Anwil górą w noworocznym hicie ORLEN Basket Ligi

Mocno weszli w to spotkanie gospodarze, którzy po trafieniach Nicka Ongendy i Luke'a Petraska prowadzili 5:0. Szczecinianie szybko na to odpowiadali, a dzięki akcji Kassima Nicholsona sami zdobywali przewagę. Aktywny Petrasek ponownie błyskawicznie zmieniał jednak sytuację. Po późniejszym zagraniu Justina Turnera różnica wzrosła do siedmiu punktów. Trójka Luke'a Nelsona ustaliła wynik po 10 minutach na 23:12.

Przemysław Żołnierewicz starał się nawiązać rywalizację na początku drugiej kwarty, chociaż Petrasek oraz Łączyński na zbyt wiele nie pozwalali. Dzięki trafieniu z dystansu DJ Funderburka Anwil był już lepszy aż o 18 punktów! King w tym fragmencie nie był w stanie dotrzymać kroku rywalom w ofensywie. Ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 48:37.

Zaraz po przerwie ekipa trenera Selcuka Ernaka znowu uciekała - po trafieniach Ryana Taylora i Kamila Łączyńskiego różnica wynosiła 17 punktów. Pojedyncze zagrania Kassima Nicholsona zdecydowanie nie wystarczały do efektywnego odrabiania strat. Włocławianie cały czas kontrolowali wydarzenia na parkiecie. Po 30 minutach prowadzili 70:55.

W kolejnej części meczu dzięki trójce Jamesa Woodarda (jego pierwsze trafienie w spotkaniu!) zespół trenera Arkadiusza Miłoszewskiego przegrywał już tylko 10 punktami. Aleksander Dziewa jeszcze zmniejszał straty rzutami wolnymi, ale trójką odpowiedział Kamil Łączyński. Później podobny rzut dołożył też Michał Michalak, a to przekładało się na ponowną kontrolę ze strony gospodarzy. Ostatecznie Anwil zwyciężył 92:78.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Kamil Łączyński z 20 punktami, 7 asystami i 5 przechwytami. Kassim Nicholson zdobył dla gości 16 punktów, 7 zbiórek i 2 asysty.

ORLEN Basket Liga - 13. kolejka

Anwil Włocławek - King Szczecin 92:78 (23:12, 25:25, 22:18, 22:23)

Anwil: Kamil Łączyński 20, Luke Petrasek 20, Luke Nelson 12, Justin Turner 11, DJ Fundenburk 7, Michał Michalak 6, Nick Ongenda 5, Karol Gruszecki 5, Ryan Taylor 3, Ronald Jackson Jr. 3, Krzysztof Sulima 0, Bartosz Łazarski 0,

King: Kassim Nicholson 16, Isaiah Whitehead 12, Przemysław Żołnierewicz 12, Szymon Wójcik 12, Tony Meier 9, James Woodard 9, Aleksander Dziewa 6, Mateusz Kostrzewski 2, Michał Kierlewicz 0.

