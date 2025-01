Iga Świątek - Coco Gauff. Jak wygląda bilans meczów znanych tenisistek?

Coco Gauff to tenisistka, z którą Iga Świątek grała najczęściej. W niedzielnym finale turnieju drużyn mieszanych United Cup w Sydney Polka zmierzy się z Amerykanką już po raz 14. Świątek ma w dorobku 11 zwycięstw, ale ostatnie spotkanie - w listopadzie w WTA Finals - przegrała.

Bilans ich dotychczasowych spotkań mógłby sugerować, że 23-latka z Raszyna będzie zdecydowaną faworytką. Trzy lata młodsza Amerykanka robi jednak systematyczne postępy. W dorobku ma wielkoszlemowy US Open 2023 oraz ubiegłoroczny WTA Finals. W światowym rankingu jest trzecia, ale z dużą stratą do prowadzącej Białorusinki Aryny Sabalenki i drugiej Świątek.

Gdyby spotkanie w Sydney było rozgrywane na korcie ziemnym, to szanse Polki byłyby bardzo duże. Na nawierzchni twardej pięciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa aż tak nie dominuje. Biorąc pod uwagę spotkania między nimi rozegrane w dwóch poprzednich sezonach, tylko na kortach twardych, to bilans wynosi 2-2.

Historia tenisa zna przypadki, gdy świetna tenisistka z jedną rywalką kompletnie sobie nie radziła. Rosjanka Maria Szarapowa z Amerykanką Sereną Williams miała bilans 2-20. Znane są też jednak przypadki rywalizacji, w których po latach dominacji jednej ze stron, bilans się wyrównywał. Tak było choćby z idolem Świątek - Rafaelem Nadalem. Hiszpan z pierwszych 18 meczów z Serbem Novakiem Djokovicem wygrał aż 14, ale karierę skończył z bilansem 29-31.

W rywalizacji singlistów w finale United Cup trudne zadanie będzie czekać Huberta Hurkacza. Polak po problemach zdrowotnych w drugiej połowie ubiegłego roku spadł w rankingu na 16. miejsce. Jego rywalem będzie czwarty na liście ATP Taylor Fritz, z którym ma bilans 1-3.

Jeśli po meczach w grze pojedynczej będzie remis, to o tytule zadecyduje spotkanie par mieszanych.

Kadrę biało-czerwonych uzupełniają: Kamil Majchrzak, Maja Chwalińska, Jan Zieliński i Alicja Rosolska. Kapitanem jest Mateusz Terczyński, na co dzień członek sztabu trenerskiego Hurkacza.

W Sydney i Perth do rywalizacji przystąpiło 18 drużyn, podzielonych na sześć grup po trzy zespoły. Zwycięzcy grup awansowali do ćwierćfinałów, podobnie jak po jednej najlepszej drużynie z drugich miejsc w obu miastach.

W fazie grupowej Polska wygrała z Norwegią i Czechami po 2:1, w ćwierćfinale pokonała Wielką Brytanię 3:0, a w półfinale Kazachstan również 3:0. Amerykanie w grupie wygrali z Kanadą 2:1 i z Chorwacją 3:0, a następnie z Włochami 2:1 i Czechami 3:0.

United Cup jest sprawdzianem przed wielkoszlemowym Australian Open, który rozpocznie się 12 stycznia. Do zdobycia będzie maksymalnie po 500 punktów do rankingów ATP i WTA, a pula nagród wynosi 10 milionów dolarów.

To jest trzecia edycja United Cup. Przed rokiem Polacy także dotarli do finału, w którym przegrali z Niemcami 1:2. Przed dwoma laty polski zespół odpadł w półfinale, po porażce z ekipą USA, późniejszym zwycięzcą. Biało-czerwoni jako jedyni dotarli do najlepszej czwórki w każdej odsłonie imprezy.

Gdzie obejrzeć finał United Cup? Transmisja meczu Polska - USA

Wielki finał trzeciej edycji turniej United Cup w Australii z udziałem reprezentacji Polski został zaplanowany na niedzielę 5 stycznia o godz. 7:30 czasu polskiego. Transmisja w Polsacie, Polsacie Sport 1 oraz w Polsacie Box Go.

BS, PAP