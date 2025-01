King Cup: Plan transmisji ćwierćfinałów. Gdzie obejrzeć mecze?

W poprzednich fazach turnieju odpadły takie drużyny jak Al Nassr, którego barwy reprezentuje Cristiano Ronaldo, oraz Al-Etiffaq, prowadzona przez Stevena Gerrarda. W rywalizacji pozostało osiem zespołów, z czego aż siedem z najwyższej klasy rozgrywkowej.

Puchar King Cup powstał w 1957 roku i był rozgrywany do 1990 roku. Został wznowiony dopiero w 2007 roku jako "King Cup of Champions", w którym brało udział tylko sześć najlepszych drużyn Saudi Pro League oraz zdobywcy Crown Prince’s Cup i Federation Cup. W 2014 roku turniej powrócił do swojej pierwotnej nazwy "King Cup" i przywrócono stary format rozgrywek.

ZOBACZ TAKŻE: Derby Rzymu dla Romy

Są to drugie najstarsze rozgrywki piłkarskie w Arabii Saudyjskiej. Zdobywca pucharu ma zagwarantowane miejsce w AFC Champions League Two, czyli na drugim poziomie rozgrywek Ligi Mistrzów Azji.

Najwięcej tytułów King Cup w historii zdobyła drużyna Al-Ahli (13), jednak ostatni raz triumfowała w 2016 roku. Obrońcami tytułu z 2024 roku są piłkarze Al-Hilal, którzy pokonali w zeszłorocznym finale Al Nassr po emocjonującej serii rzutów karnych (po 90 minutach gry było 1:1).

Terminarz meczów w King Cup. Gdzie obejrzeć mecze ćwierćfinałowe?

6. stycznia

Al-Raed - Al Jabalain, godz. 13:30 (transmisja - Polsat Sport 2, Polsat Box Go)

Al Shabab - Al Feiha, godz. 16:00 (transmisja - Polsat Sport 2, Polsat Box Go)

7. stycznia

Al-Taawon - Al-Qadisiya, godz. 16:00 (transmisja - Polsat Sport 3, Polsat Box Go)

Al-Hilal - Al-Ittihad FC, godz. 18:30 (transmisja - Polsat Sport 3, Polsat Box Go)

ŁO, Polsat Sport