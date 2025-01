Lech Poznań pozyskał młodzieżowego reprezentanta Islandii

Islandczyk we wtorek rano rozpoczął testy medyczne, które trwały niemal cały dzień. Wieczorem piłkarz złożył podpis na umowie, która obowiązywać będzie do czerwca 2029 roku.

"To młody gracz, u którego dostrzegamy spory potencjał i liczymy, że dalej się będzie tak rozwijał, jak do tej pory. Obserwowaliśmy go w islandzkiej kadrze młodzieżowej, a także jesienią w fazie grupowej Ligi Konferencji w barwach Vikingura Reykjavik. Zbierał tam świetne recenzje, a jego klub awansował do wiosennych gier. U nas ma w najbliższej rundzie naciskać i rywalizować w środku boiska z Radosławem Murawskim oraz Antonim Kozubalem, którzy są czołową parą środkowych pomocników w ekstraklasie" - powiedział dyrektor sportowy Lecha Tomasz Rząsa.

Nowy zawodnik poznańskiej drużyny jako junior wyjechał do włoskiej Bolonii, gdzie trenował w grupach młodzieżowych. Wrócił latem 2022 roku i związał się wówczas z Vikingurem, z którym Lech rywalizował w eliminacjach Ligi Konferencji Europy w sezonie 2022/2023.

"Czuję się niesamowicie. Lech Poznań to wielki klub z pięknym stadionem. Wiem, że zespół jest bardzo mocny i stoi przede mną duże wyzwanie, jestem jednak na nie gotowy. Od pierwszego dnia będę walczył o miejsce w drużynie. Nie mogę doczekać się treningów i rozpoczęcia rundy, aby móc zagrać dla wspaniałych kibiców. Jestem bardzo szczęśliwy" - przyznał Thordarson.

Islandczyk w środę poleci do Antalyi i wieczorem dołączy do "Kolejorza", który przebywa na zgrupowaniu w Larze.

PAP