Polak coraz bliżej głównej drabinki Australian Open! Obronił dwie piłki meczowe

Kamil Majchrzak awansował do półfinału kwalifikacji do Australian Open. Polak po zaciętym meczu pokonał Marco Trungellitiego 2:1 (3:6, 7:6[4], 6:3).

Mecz nie rozpoczął się po myśli Majchrzaka. Plasujący się na 117. miejscu w rankingu ATP zawodnik już na starcie został dwukrotnie przełamany. Chociaż Polak był w stanie wygrać jeden gem przy serwisie oponenta, to w premierowej partii tego pojedynku ostatecznie lepszy okazał się Trungelliti (6:3).

ZOBACZ TAKŻE: Zwycięstwo Magdy Linette po długim meczu. Polka w kolejnej rundzie w Australii

Drugi set był bardzo wyrównany. Żaden z tenisistów nie potrafił przełamać rywala. Przez to o wyniku tej części meczu musiał zadecydować tie-break, w którym lepszy okazał się reprezentant Polski (7:4). Warto przypomnieć, że w tym secie Majchrzak obronił dwie piłki meczowe.

Wydawało się, że trzecia partia również rozstrzygnie się w tie-breaku. Mimo to Polak wygrał jednego gema przy serwisie Argentyńczyka, dzięki czemu ostatecznie przechylił szalę zwycięstwa na swoją stronę, tym samym awansując do półfinału kwalifikacji i przybliżając się do głównej drabinki Australian Open.

Kamil Majchrzak - Marco Trungelliti 2:1 (3:6, 7:6[4], 6:3)