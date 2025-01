Ważna decyzja w Białymstoku! Łukasz Masłowski zostaje w Jagiellonii

Pracujący od blisko trzech lat na stanowisku dyrektora sportowego Jagiellonii Białystok Łukasz Masłowski podpisał nową umowę, obowiązującą do 2027 roku - poinformował we wtorek klub. W tym okresie zespół po raz pierwszy w historii zdobył piłkarskie mistrzostwo Polski.

Masłowski jest pierwszym dyrektorem sportowym Jagiellonii, przed nim nie było w klubie takiego stanowiska. Objął je 1 marca 2022 roku, wcześniej pracował jako dyrektor sportowy w Wiśle Płock i Widzewie Łódź.

"To nie jest koniec, to nawet nie początek końca, ale to może być koniec początku. Zdobycie mistrzostwa Polski to piękna chwila w historii klubu, ale zdajemy sobie sprawę, że przed nami jeszcze wiele pracy, by Jagiellonia na stałe zagościła wśród najlepszych" - powiedział Masłowski, cytowany w komunikacie klubowych mediów.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Jagiellonii Wojciech Strzałkowski podkreślił rolę Masłowskiego w rozwoju klubu w ostatnich latach. "Jego wiedza, profesjonalizm i pasja są nieocenione. Przedłużenie współpracy to sygnał, że nie tylko chcemy utrzymać wysoki poziom, ale również stale podnosić poprzeczkę. Wierzę, że wspólnie z Łukaszem osiągniemy kolejne historyczne sukcesy" - dodał.

Od początku stycznia SSA Jagiellonia ma nowego prezesa. Wojciecha Pertkiewicza, który odszedł ze stanowiska z powodów osobistych, zastąpił Ziemowit Deptuła. "To była jedna z najważniejszych spraw do załatwienia na początku mojej pracy w klubie. Teraz możemy spokojnie skupić się na kolejnych kwestiach" - tak mówi o nowej umowie dyrektora sportowego.

Jagiellonia w poprzednim sezonie zdobyła mistrzostwo kraju; to jej historyczny sukces. Po pierwszej części obecnego sezonu piłkarskiej ekstraklasy zajmuje w tabeli trzecie miejsce, jest też w barażu o awans do 1/8 finału piłkarskiej Ligi Konferencji oraz w 1/4 finału Pucharu Polski.

PAP