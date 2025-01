Szczęsny i Lewandowski w finale! Błysk cudownego nastolatka

FC Barcelona pokonała w Dżuddzie Athletic Bilbao 2:0 i awansowała do finału Superpucharu Hiszpanii. Bramki dla "Dumy Katalonii" zdobyli Gavi oraz Lamine Yamal, a w pierwszym składzie wystąpili Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny.

Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania doszło do niecodziennej sytuacji. Do bramki Barcelony wskoczył Wojciech Szczęsny, gdyż Inaki Pena spóźnił się na przedmeczową odprawę. Było to zatem drugie spotkanie Polaka w barwach "Blaugrany". Oczywiście w pierwszym składzie wystąpił również Lewandowski.

Barcelona zaatakowała od początku spotkania i to właśnie piłkarze Hansiego Flicka szybko wyszli na prowadzenie. Ładną akcję wykończył Gavi. Po chwili mogło być 2:0, a w roli głównej wystąpił Lewandowski oraz bramkarz Athletiku Unai Simon, który trafił w Polaka, wybijając piłkę. Ta jednak minęła bramkę.

W okolicach 30. minuty Szczęsny dość niepewnie wychodził przed pole karne, jednak na jego szczęście przeciwnicy z tego nie skorzystali. Później polski golkiper spisywał się już dobrze i był pewnym punktem drużyny. Dużo pracy miał zwłaszcza na przedpolu. Lewandowski nie zachwycał przed przerwą, miał dość dużo strat i nie stworzył poważnego zagrożenia.

Athletic zaatakował w końcówce pierwszej połowy, ale nie udało się wyrównać. Zamiast tego, kilka minut po przerwie Barcelona podwyższyła. Gavi wypatrzył Yamala, a ten był górą w pojedynku sam na sam z Simonem. Dla młodego Hiszpana było to pierwsze trafienie dla "Blaugrany" od 26 października, ale trzeba pamiętać, że 17-latek leczył ostatnio kontuzję. Chwilę później podwyższyć mógł Lewandowski, ale chybił. Kapitan reprezentacji Polski opuścił boisko w 73. minucie.

Piłkarze z Bilbao w końcówce dwukrotnie trafiali do bramki Szczęsnego, jednak za każdym razem sędzia odgwizdywał pozycję spaloną. "Duma Katalonii" dowiozła prowadzenie do końca spotkania i przerwała fantastyczną serię Athletiku, który przegrał pierwsze spotkanie od 6 października 2024 roku. Szczęsny rozegrał drugi mecz z rzędu i po raz drugi zachował czyste konto.

Barcelona w niedzielnym finale zagra ze zwycięzcą pary Real Madryt - Mallorca. Drugi półfinał zostanie rozegrany w czwartek 9 stycznia o 20.00.

Athletic - Barcelona 0:2 (0:1)

Bramki: Gavi 17, Yamal 52

IM, Polsat Sport