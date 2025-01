Karol Kłos to legenda PlusLigi. Do tej pory rozegrał w niej 468 spotkań i wciąż prezentuje bardzo dobrą dyspozycję. Choć w tym roku skończy 36 lat, to nie zamierza jeszcze kończyć z graniem w siatkówkę. Kiedy zatem trzykrotny mistrz Polski powie kibicom, że "to już koniec"? Utytułowany zawodnik ma jednak konkretny przekaz dla fanów.

ZOBACZ TAKŻE: Leon wrócił do meczu z USA, teraz już nie ma wątpliwości. "Boska interwencja"

- Bardziej chyba kibice zakończyli mi tę karierę w reprezentacji, bo ja nic oficjalnie jeszcze nie powiedziałem, że kończę. I zostawmy to na razie - mówił Kłos.

Okazuje się, że w jednym ze swoich wpisów na Instagramie (zaraz po zwycięstwie w Memoriale Wagnera) zażartował sobie lekko z kibiców. Jak stwierdził sam zainteresowany, post "miał zabrzmieć dwuznacznie".

- Oczywiście, że ten wpis zabrzmiał dwuznacznie. On miał tak zabrzmieć - wytłumaczył środkowy, reprezentujący na co dzień Asseco Resovię Rzeszów.

Mimo wieku wciąż chce walczyć o najwyższe cele i trofea. Czy zobaczymy jeszcze drugiego najlepszego blokującego mistrzostw świata z 2014 roku z orzełkiem na piersi?

- Czy chciałbym jeszcze zagrać z orzełkiem na piersi? Zostawmy to tak, że pewnie, że bym chciał - zakończył 36-letni siatkarz.

Szymon Stępień, Polsat Sport