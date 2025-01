Ważne zwycięstwo Cuprum Stilon Gorzów. Beniaminek PlusLigi w tarapatach

Początek tej rywalizacji był bardzo wyrównany. Zarówno gospodarze, jak i goście grali skutecznie, nie dając rywalom chwili na oddech. Później gorzowianie zaczęli "odskakiwać", głównie dzięki świetnej postawie Chizoby Nevesa. Brazylijczyk był skuteczny w ataku i brał na siebie ciężar gry swojego zespołu. Drużyna Kowala wygrała pierwszą partię 25:23.

ZOBACZ TAKŻE: Co za emocje w Tauron Lidze! Moya Radomka odwróciła losy meczu

W obu pozostałych partiach przebieg gry wyglądał podobnie. Gorzowianie dystansowali przeciwników w drugiej części seta, by w końcówce wszystko się wyrównywało i kończyło walką "na noże". We wszystkich setach to jednak goście byli lepsi i wygrali to spotkanie za trzy punkty.

Cuprum Stilon Gorzów wciąż jest w grze o najlepszą "ósemkę". Coraz większe kłopoty mają za to będzinianie, którzy z dorobkiem zaledwie 12 punktów zajmują przedostatnie miejsce, zagrożone spadkiem z ligi.

Nowak-Mosty MKS Będzin - Cuprum Stilon Gorzów 0:3 (23:25, 22:25, 30:32)

Nowak-Mosty MKS Będzin: Dominik Depowski, Brandon Koppers, Damian Schulz, Mateusz Siwicki, Mateusz Szpernalowski, Walerij Todua - Maciej Olenderek (libero) - Artur Ratajczak, Patryk Szwaradzki, Luka Tadic, Bartłomiej Wójcik

Cuprum Stilon Gorzów: Mathijs Desmet, Marcin Kania, Kamil Kwasowski, Chizoba Eduardo Neves Atu, Jakub Strulak, Vuk Todorovic - Maksymilian Granieczny (libero) - Wojciech Ferens, Seweryn Lipiński, Hubert Węgrzyn.