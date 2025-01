Jurajscy Rycerze wygrali w hicie PlusLigi! Siatkarze Projektu pokonani w Zawierciu

Gospodarze rozpoczęli to spotkanie od mocnego uderzenia. Po serii dobrych zagrywek Aarona Russella prowadzili 10:2 i takie otwarcie zapewniło im kontrolę nad przebiegiem seta. Jurajscy Rycerze byli skuteczniejsi od rywali w ataku i dokładali punkty z pola serwisowego (14:6 – Bartosz Kwolek, 17:9 – Karol Butryn). Zdecydowane zwycięstwo 25:17 przypieczętował Aaron Russell atakiem blok-aut.

Druga odsłona również toczyła się przy przewadze zawiercian, którzy szybko odskoczyli na kilka punktów (8:4). Drużyna ze stolicy poprawiła skuteczność w ataku, ale nadal przewagę w tym elemencie mieli gospodarze. Projekt nie zaskoczył w tym secie rywali z pola serwisowego, a Aluron dołożył zagrywką dwa kolejne punkty. W efekcie Jurajscy Rycerze utrzymywali przewagę na przestrzeni tej partii (13:8, 20:15) i pewnie zmierzali po wygraną. W ostatniej akcji Aaron Russell zaatakował po bloku rywali (25:20).

Początek trzeciego seta to obiecująca gra Projektu (5:8), ale gospodarze odrobili straty (11:11). Gra na pewien czas się wyrównała, a kluczowa dla losów seta okazała się punktowa seria przyjezdnych przy zagrywkach Jana Firleja od stanu 16:16 do 16:21. Zawiercianie nie byli już w stanie wrócić do gry po tym zastoju – popełnili w tym secie aż dziewięć błędów, a jeden z nich zamknął tego seta (19:25).

Jurajscy Rycerze wrócili do dobrej gry od pierwszych akcji czwartej odsłony. Szybko odskoczyli na kilka punktów (7:3) i przez dłuższy czas utrzymywali taką zaliczkę (12:7, 15:10). Siatkarze Projektu nie zamierzali składać broni, zerwali się do walki, a po asie Jana Firleja złapali kontakt z rywalami (16:15). Gospodarze zdołali jednak obronić przewagę, a ich zwycięstwo stało się faktem po asie serwisowym Bartosza Kwolka (25:21).

Skrót meczu Aluron - Projekt:



Najwięcej punktów: Aaron Russell (23), Bartosz Kwolek (19), Karol Butryn (13) – Aluron; Linus Weber (16) – Projekt. Zawiercianie byli skuteczniejsi w ataku, ich mocną bronią była zagrywka (11–5), a gości blok (3–11); więcej błędów własnych po stronie gospodarzy. W drużynie ze stolicy nie mógł zagrać Kevin Tillie. MVP: Aaron Russell (20/36 = 56% skuteczności w ataku + 3 asy; 45% pozytywnego przyjęcia).

W pierwszym meczu obu ekip w obecnym sezonie zespół z Warszawy wygrał u siebie 3:0 (5. kolejka, 7 października). Aluron CMC Warta Zawiercie odniosła szesnaste zwycięstwo w obecnym sezonie i zrównała się punktami z Jastrzębskim Węglem, który w tej kolejce podejmie Steam Hemarpol Norwid Częstochowa. PGE Projekt Warszawa poniósł dopiero trzecią porażkę w trwających rozgrywkach ligowych.

Aluron CMC Warta Zawiercie – PGE Projekt Warszawa 3:1 (25:17, 25:20, 19:25, 25:21)

Aluron: Bartosz Kwolek, Mateusz Bieniek, Karol Butryn, Aaron Russell, Jurij Gladyr, Miguel Tavares Rodrigues – Luke Perry (libero) oraz Adrian Markiewicz. Trener: Michał Winiarski.

Projekt: Jan Firlej, Artur Szalpuk, Jakub Kochanowski, Bartłomiej Bołądź, Tobias Brand, Jurij Semeniuk – Damian Wojtaszek (libero) oraz Linus Weber, Michał Kozłowski, Jędrzej Gruszczyński, Jakub Kowalczyk. Trener: Piotr Graban.

