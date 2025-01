Piłkarze ze stolicy swój ostatni mecz rozegrali niespełna miesiąc temu. Wtedy przyszło im rywalizować ze szwedzkim Djurgarden w ramach Ligi Konferencji. Teraz podopieczni Goncalo Feio wylecieli na zgrupowanie do Hiszpanii, gdzie trwać będą przygotowania formy pod europejskie puchary oraz walkę o podium w PKO BP Ekstraklasie. W trakcie pobytu w hiszpańskiej Olivie, "Legioniści" rozegrają sparing z CFR Cluj.

Drużyna z Rumunii gra na co dzień na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w kraju. W swojej lidze zajmują aktualnie piąte miejsce oraz mają 35 punktów na swoim koncie. "Kolejarze" brali udział w kwalifikacjach do Ligi Konferencji, lecz w finałowym dwumeczu ulegli cypryjskiemu Pafos i nie zakwalifikowali się do europejskich pucharów.

Relacja live i wynik na żywo spotkania Legia Warszawa - CFR Cluj na Polsatsport.pl. Początek o godz. 15:45.

Szymon Stępień, Polsat Sport