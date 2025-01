W czym tkwi sekret Lotto Chemika Police? Trener zabrał głos

Lotto Chemik Police w obliczu problemów finansowych, przed tym sezonem musiał postawić na skład oszczędnościowy, pozbywając się praktycznie wszystkich gwiazd. Z tego powodu mistrzynie Polski stały się... kandydatem do spadku. Rzeczywistość wcale nie jest tak brutalna, czego dowodem miejsce w środku tabeli TAURON Ligi.

Policzanki dowodzone przez Dawida Michora spisują się nad wyraz dobrze w obecnej kampanii. Po 14 rozegranych meczach siatkarki Chemika plasują się na szóstej pozycji z bilansem pięciu zwycięstw i dziewięciu porażek. Ich przewaga nad ostatnim, spadkowym miejscem wynosi dziewięć "oczek", a do końca rundy zasadniczej zostało już tylko osiem spotkań.

Chemik ma zatem realne szanse, aby nie tylko wywalczyć spokojne utrzymanie, ale nawet spróbować dostać się do ośmiozespołowej fazy play-off. W obliczu kłopotów finansowych spowodowanych utratą wieloletniego, głównego sponsora, taka perspektywa wydaje się sporym sukcesem. W czym tkwi sekret dobrej postawy utytułowanego klubu z północno-zachodniej części kraju?

- Wszystko co się wydarzyło w ostatnim czasie jest poukładane krok po kroku. Rola prezesa Anioła, który nie musiał tego robić, ale podejmuje się wyzwania ratowania klubu. Pomaga tej drużynie, która odniosła spektakularny sukces, bo będąc faworytem lub nie, to w sytuacji, kiedy wycofuje się główny sponsor, pokazuje heroizm i zdobywa mistrzostwo Polski. Wszystkie te czynniki sprawiły, że ten sezon jest dla nas wyjątkowy. Zbudowaliśmy zespół w oparciu o ludzi, którzy mają coś do udowodnienia i nie przychodzą tylko świadczyć swoje usługi jako profesjonaliści, ale zostawiają kawał siebie w tym projekcie - komentuje Michor, który był gościem Magazynu #7Strefa.

Przed Chemikiem niezwykle ważna druga część w sezonu. Zadaniem drużyny będzie podtrzymanie dobrej dyspozycji.

- Ja studzę te emocje, bo pierwsza runda jest bardzo dobra. Żyjemy z tygodnia na tydzień. Fajnie będzie na koniec sezonu powtórzyć to, o czym mówimy teraz, czyli fajny wynik. Nie zastanawialiśmy się, jakie mamy szanse w Superpucharze czy pierwszej rundzie. Staraliśmy się skupiać na każdym najbliższym tygodniu, co sprawiło, że presja zeszła na bok - uważa szkoleniowiec mistrzyń kraju.

Wypowiedź Dawida Michora w załączonym materiale wideo.

