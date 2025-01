Dziewiąte zwycięstwo PGE Startu. Koszykarze z Lublina pewni udziału w Pucharze Polski

Trafienia z dystansu Adasa Juskeviciusa i Damiana Kuliga pozwalały przyjezdnym na początku meczu na małą przewagę. Szybko reagowali na to Courtney Ramey i Tyran De Lattibeaudiere, a wynik przez to był bliski remisu. Ostatecznie dzięki szalonej trójce CJ Williamsa po 10 minutach było 22:19.

W drugiej kwarcie obie ekipy cały czas wymieniały się ciekawymi akcjami. Z jednej strony świetny był De Lattibeaudiere, ale z drugiej dobrze odpowiadał na to chociażby wracający do OBL Aigars Skele. Po późniejszym zagraniu Mateusza Zębskiego przyjezdni byli lepsi o cztery punkty. Po chwili jednak do remisu doprowadzał Manu Lecomte. Rzut Tevina Browna ustalił wynik po pierwszej połowie na 49:46.

Po przerwie nadal bardzo dobrze prezentowała się drużyna trenera Wojciecha Kamińskiego. Dzięki trójkom Jakuba Karolaka i Courtneya Rameya uciekała nawet na dziewięć punktów. To nie był koniec! Po zagraniu Filipa Puta różnica wzrosła nawet do 13 punktów. Ostatecznie dzięki zagraniu 2+1 Tyrana De Lattibeaudiere'a po 30 minutach było 81:66.

Damian Kulig i Tim Lambrecht na początku czwartej kwarty starali się nawiązać rywalizację, ale to długofalowo nie przyniosło rezultatu. Uaktywnił się przede wszystkim Ousmane Drame, a lublinianie kontrolowali sytuację. Tasomix Rosiek Stal nie była już w stanie odrobić dużych strat, a "setkę" przekroczył Bartłomiej Pelczar. Ostatecznie PGE Start zwyciężył 105:90.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Tyran De Lattibeaudiere z 21 punktami, 7 zbiórkami i 3 blokami. Adas Juskevicius zdobył dla gości 21 punktów i 7 asyst.

ORLEN Basket Liga - 14. kolejka

PGE Start Lublin - Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wlkp. 105:90 (22:20, 27:26, 32:20, 24:24)

PGE Start: Tyran De Lattibeaudiere 21, Emmanuel Lecomte 18, Courtney Ramey 16, Ousmane Drame 12, Jakub Karolak 11, Tevin Brown 9, Wendell Kerry Williams Jr. 8, Bartłomiej Pelczar 6, Filip Put 4, Roman Szymański 0, Michał Krasuski 0;

Tasomix Rosiek Stal: Adas Juskevicius 21, Damian Kulig 17, Siim-Sander Vene 11, Aigars Skele 10, Maximilian Egner 9, Mateusz Zębski 8, Tim Lambrecht 6, Jakub Parzeński 5, Paxon Wojcik 3.

