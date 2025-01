Były trener reprezentacji Polski stracił pracę

Valtonen trafił do Dukli na początku ubiegłego roku po dwóch sezonach, spędzonych we włoskim HC Pustertal Wolfe. Dla Fina było to drugie podejście do słowackiej ekipy, gdyż wcześniej prowadził ją w latach 2020-2022.

"Zarząd klubu HK Dukla Ingema Michalovce podjął dziś na nadzwyczajnym posiedzeniu decyzję o zakończeniu współpracy z trenerem Tomkiem Valtonenem i asystentem trenera Markiem Kolbem. Dziękujemy im obojgu za ich pracę i życzymy powodzenia w przyszłej karierze zawodowej" - czytamy w oświadczeniu klubu w mediach społecznościowych.

W poprzednim sezonie Valtonen zajął z Duklą drugie miejsce w sezonie zasadniczym słowackiej ekstraklasy, ale odpadł w półfinale fazy play-off, przegrywając z późniejszymi mistrzami kraju, HK Nitra.

Bieżące rozgrywki nie są póki co dla "Pomarańczowo-Czarnych" udane. Po 37 kolejkach HK Dukla Ingema Michalovce ma na koncie 51 punktów i plasuje się na 7. miejscu w tabeli słowackiej Extraligi.

Valtonen jest w Polsce doskonale znany. W przeszłości prowadził między innymi Podhale Nowy Targ, a w latach 2018-2020 był trenerem głównym naszej reprezentacji.