Kuriozalna sytuacja. Odszedł po 2 meczach, bo... pomylił zarobki roczne z miesięcznymi

Shearer trafił do Budapesztu w grudniu 2024 roku z Utah Grizzlies, klubu ECHL (rozgrywki będące w amerykańsko-kanadyjskiej hierarchii o dwie klasy niżej od NHL). Węgrzy wiązali z defensorem duże nadzieje, wierząc, że po nie najlepszym starcie Ujpestu pomoże drużynie wywalczyć awans do fazy play-off Erste Ligi.

Zawodnik rozegrał jednak dla "Purpurowo-Białych" zaledwie dwa spotkania, po czym... poprosił o rozwiązanie kontraktu. Wszystko z powodu kuriozalnego niedopatrzenia samego zawodnika, jak i jego agenta, w kwestii wynagrodzenia.

"James Shearer opuszcza nasz zespół. Kanadyjski obrońca dołączył do klubu pod koniec grudnia i rozegrał w naszych barwach dwa mecze. Niestety, teraz odchodzi z przyczyn od nas niezależnych. Po pierwszym spotkaniu, rozegranym przez Shearera, jego agent zadzwonił do nas, ponieważ źle zrozumiał zapisy w kontrakcie. Podkreślił on, że pensja zawodnika nie jest satysfakcjonująca, ponieważ myślał, że Kanadyjczyk będzie otrzymywał zapisaną w umowie sumę co miesiąc, gdy tymczasem były to zarobki za cały sezon. Żądania agenta są więc dla nas nierealne i niemożliwe do spełnienia, dlatego zgodziliśmy się na rozwiązanie kontraktu z zawodnikiem. Bardzo żałujemy, że sprawa tak się zakończyła, ponieważ byliśmy przekonani, że jeśli korzystamy z pomocy agenta, który sprowadził do tej ligi już wielu zawodników, będziemy mieli pewność, że doskonale orientuje się on w realiach finansowych Erste Ligi" - poinformował Ujpest TE w oświadczeniu, opublikowanym między innymi w węgierskim dzienniku "Nemzeti Sport".

Kanadyjski obrońca nie musiał długo czekać na nowego pracodawcę. Shearer będzie w najbliższym czasie grał w Guildford Flames, występującym w Elite Ice Hockey League, czyli najwyższej klasie rozgrywkowej w Wielkiej Brytanii.

Ujpest TE po 30 kolejkach ma na koncie 36 punktów i zajmuje 8. miejsce w Erste Lidze. Najlepszy zespół po fazie zasadniczej awansuje bezpośrednio do półfinału rozgrywek, zaś drużyny z miejsc 2-7 będą walczyły w ćwierćfinałach.