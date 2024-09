Wielki talent zmieni reprezentację. "Bezsensownie zamykamy drzwi młodym graczom"

Sebastian Taliga, utalentowany słowacki hokeista, zmienia reprezentację! 15-letni zawodnik wraz ze swoimi rodzicami postanowił wystąpić o czeski paszport i to w barwach tego kraju będzie kontynuował karierę.

Taliga urodził się w miejscowości Martin na Słowacji i choć praktycznie całe dzieciństwo spędził w Czechach (w Pilznie i Trzyńcu), zamierzał reprezentować Słowację. Sytuacja zmieniła się diametralnie po tym, jak tamtejszy Związek podjął decyzję, by... nie powoływać do juniorskich kadr zawodników, którzy na co dzień występują w zagranicznych ligach.

Utalentowany hokeista, który w 2023 roku przeniósł się do Finlandii, by grać w tamtejszym Lukko, długo liczył na to, że słowacka federacja zmieni zdanie. Nie doczekał się jednak powołania, dlatego - po rozmowach z rodzicami - zdecydował się wystąpić o czeski paszport.

- Od samego początku uważaliśmy, że skoro "Bebo" urodził się na Słowacji, to będzie reprezentował ten kraj. Nie rozumieliśmy jednak podejścia Związku, według którego zawodnicy z lig zagranicznych nie będą brani pod uwagę przy powołaniach do drużyny narodowej. Nikt z federacji z nami nie rozmawiał, więc zdecydowaliśmy, że syn będzie reprezentował Czechy - powiedział w rozmowie z portalem iSport.cz Michal Taliga, ojciec Sebastiana.

Utrata 15-letniego zawodnika odbiła się szerokim echem w słowackich mediach, które podkreślają, że niezrozumiałe decyzje Związku, który próbuje wymusić pozostawanie graczy w rodzimej lidze, sprawiły, że tamtejszy hokej stracił już drugi wielki talent. Wcześniej na zmianę barw narodowych - również na czeskie - zdecydował się bowiem Vladimir Dravecki Junior.

"Słowacja nie ma aż tylu talentów, aby je marnować! Bezsensownie zamykamy drzwi młodym graczom, którzy zdecydowali się na rozwój w klubach zagranicznych. Wyrzucamy uzdolnionych hokeistów, wzmacniając konkurencję. Zapomnieliśmy już chyba, że Juraj Slafkovsky, jedynka draftu NHL z 2022 roku, dorastał w Finlandii, a Dalibor Dvorsky, "dziesiątka" draftu NHL z 2023 roku - w Szwecji. Na rozwój w Szwecji postawił także Luka Radivojević, kandydat na pierwszą dziesiątkę przyszłorocznego draftu. Za takie podejście słowacki hokej może zapłacić wysoką cenę" - grzmiał dziennik "Novy cas".

Sebastian Taliga należy do zdecydowanie najlepszych graczy rozgrywek U-16 w lidze fińskiej. W 6 ostatnich meczach strzelił 9 goli i zaliczył 8 asyst, a w minionym tygodniu dostał szansę debiutu w ekipie do lat 18.