Czekają prawie 9 lat i... jeszcze poczekają. Bez niespodzianki w meczu DevelopResu z Pałacem

Rzeszowianki były zdecydowanymi faworytkami tego starcia. Po 14 rozegranych spotkaniach DevelopRes miał na koncie 13 zwycięstw i porażkę i z 36 punktami plasował się na trzecim miejscu w ligowej tabeli, tracąc zaledwie trzy "oczka" do liderek, siatkarek Grota Budowlanych Łódź, które miały jednak o jeden mecz więcej. Ekipa z Bydgoszczy z 14 punktami za pięć zwycięstw i dziewieć porażek zajmowała 9. pozycję w lidze, mając zaledwie o dwa "oczka" więcej od przedostatniej w lidze ITA Tools Stali Mielec. Za podopiecznymi trenera Michala Maska przemawiała nie tylko różnica punktowa w TAURON Lidze, ale i historia bezpośrednich spotkań. Po raz ostatni Metalkas Pałac Bydgoszcz wygrał z DevelopResem... w marcu 2016 roku! Od tamtej pory górą za każdym razem była drużyna z Podkarpacia, która w pięciu ostatnich meczach nie straciła choćby seta.

Początek spotkania należał do rzeszowianek, które rozpoczęły od szybkiego prowadzenia 3:0, z czego jeden punkt zdobyły - za sprawą Kariny Chmielewskiej - asem serwisowym. Przyjezdne zdołały doprowadzić do wyrównania, po czym... znów pozwoliły Rysicom odskoczyć, tym razem nawet na cztery "oczka" (10:6). Seria niespodziewanych błędów zawodniczek DevelopResu, przy jednoczesnej dobrej grze Metalkas Pałacu, sprawiły, że zespół z Bydgoszczy znów doprowadził do remisu (13:13). To było jednak wszystko, na co gospodynie pozwoliły w tej partii ekipie Martino Volpiniego. Wicemistrzynie Polski odskoczyły na pięć punktów (21:16) i spokojnie kontrolowały przebieg wydarzeń na parkiecie, wygrywając ostatecznie do 20. Na wyróżnienie zasłużyły w tym secie zwłaszcza Bruna Honorio (6 punktów), Monika Fedusio (5) i Magdalena Jurczyk (4). Po stronie bydgoszczanek bardzo dobrze spisały się zaś Pola Nowakowska (5 punktów) i Dominika Witkowska (4).

Drugi set miał podobny przebieg: po początkowo wyrównanej grze (7:7) zawodniczki z Podkarpacia odskoczyły rywalkom na 5 punktów (13:8) i takiej przewagi nie mogły już zmarnować. DevelopRes spokojnie kontrolował grę, a dobry serwis (aż pięć asów!) i więcej opcji w ataku sprawiły, że drużyna z Rzeszowa wygrała tę część meczu do 19. Znów z bardzo dobrej strony pokazała się Fedusio, która zdobyła 6 "oczek". W zespole gości Nowakowską (5) dzielnie próbowała wspierać Dorsman, autorka 4 punktów.

Trzecia partia rozpoczęła się jednak - dość nieoczekiwanie - od kapitalnej gry Metalkas Pałacu. Podopieczne Volpiniego nie tylko znacznie poprawiły przyjęcie, ale i bardzo dobrze spisywały się w ataku, dzięki czemu wyszły na czteropunktowe prowadzenie (2:6). Trener DevelopResu zareagował błyskawicznie i wpuścił na parkiet Katarzynę Wenerską, która uporządkowała grę rzeszowianek i gospodynie zdołały doprowadzić do wyrównania (7:7). Bydgoszczanki nie zamierzały jednak tanio sprzedawać skóry i raz po raz wychodziły na prowadzenie, które Rysice szybko niwelowały. Drużyna Martino Volpiniego grała jednak bardzo konsekwentnie i w pewnym momencie odskoczyła wicemistrzyniom Polski na 5 "oczek" (14:19). Mimo zmian w składzie (Aleksandrę Dudek zastąpiła Marrit Jasper) i poproszenia o czas, zespołowi z Podpromia nie udało się odwrócić losów seta. Metalkas Pałac wygrał 25:21, przedłużając swoje szanse na korzystny wynik. Po stronie bydgoszczanek wyróżniły się zwłaszcza Dorsman (6), Nowakowska i Nelly Adamczewska (po 4 punkty).

Początek czwartej odsłony meczu również należał do przyjezdnych, które prowadziły trzema punktami (1:4). Siatkarki DevelopResu szybko odrobiły straty z nawiązką, a kiedy to one wyszły na trzypunktowe prowadzenie (14:11), nie pozwoliły już sobie go wyrwać. Rzeszowianki wygrały 25:19 i cały mecz 3:1. W ostatnim secie najlepiej po stronie gospodyń punktowały Marrit Jasper i Sabrina Machado (po 5 punktów).

MVP spotkania została libero DevelopResu Aleksandra Szczygłowska.

Dzięki temu zwycięstwu podopieczne trenera Michala Maska awansowały - z 39 punktami na koncie - na pozycję lidera TAURON Ligi.

TAURON Liga - 15. kolejka

KS DevelopRes Rzeszów - Metalkas Pałac Bydgoszcz 3:1 (25:20, 25:19, 19:25, 25:19)

DevelopRes: Honorio (12), Chmielewska (4), Fedusio (17), Vicet (1), Fedorek (7), Jurczyk (11), Szczygłowska (libero) oraz Kubas (libero), Jasper (7), Machado (7), Wenerska (1), Dudek (3);

Metalkas Pałac: Łyczakowska (5), Nowakowska (16), Witkowska (6), Vela (11), Dorsman (14), Franz (1), Jagła (libero) oraz Adamczewska (7), Ziółkowska, Paluszkiewicz