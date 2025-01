Szymon Marciniak wyróżniony. Poprowadzi arcytrudny mecz

Jak podaje grecka "Gazzetta", 44-latek z Płocka został wyznaczony przez tamtejszą federację piłkarską do poprowadzenia środowego (15 stycznia) meczu Panathinaikosu Ateny z Olympiakosem Pireus. Ze względu na animozje między kibicami obu drużyn, a także żywiołowości, z jakiej znani są greccy fani, będzie to dla Polaka arcytrudne starcie.

Asystentami Maciniaka będą w tym spotkaniu Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, zaś sędziami VAR będą Wojciech Myć i Grek Vasilios Fotias.

Dla arbitra z Płocka będzie to powrót do Grecji po prawie czterech latach. W marcu 2021 roku Szymon Marciniak prowadził spotkanie tamtejszej ekstraklasy pomiędzy PAOK-iem a Arisem Saloniki, zakończone remisem 2:2. Działacze Arisu mocno krytykowali wówczas pracę Polaka, twierdząc w zamieszczonym wówczas na oficjalnej stronie klubu wpisie, że ten popełnił fatalny błąd, odgwizdując rzut karny dla PAOK-u, mimo że we wcześniejszej fazie akcji to gracz Arisu był - zdaniem włodarzy tego klubu - faulowany.

Marciniak był przez długi czas uważany za najlepszego sędziego na świecie. Dwa razy z rzędu (w 2022 i 2023 roku) wygrywał ranking Międzynarodowej Federacji Historyków i Statystyków Futbolu (IFFHS). W ubiegłym sezonie Polak spadł jednak w tym zestawieniu na 7. miejsce.