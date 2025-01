Dobre informacje przed PŚ w skokach w Zakopanem!

Zawody na Wielkiej Krokwi rozpoczną się w piątek kwalifikacjami do niedzielnego konkursu indywidualnego. W sobotę zaplanowano rywalizację drużynową.

Jak powiedział Parzuchowski, pogoda w stolicy polskich Tatr ma poprawić się już w czwartek.

- Przestanie sypać i pojawi się więcej słońca. Potężny wyż sprawi, że ładna pogoda z lekko dodatnią temperaturą w dzień, ale ujemną w nocy powinna utrzymać się przez cały weekend. Mówiąc ogólnie, warunki powinny sprzyjać skoczkom - poinformował.

Pogoda w rejonach podgórskich jest jednak - zwłaszcza tej zimy - bardzo zmienna. Co kilka dni następują nie tylko duże wahania temperatury, ale i także wiatr zmienia kierunek oraz przybiera na sile. W przypadku skoków narciarskich ten czynnik jest niezwykle istotny.

- Oczywiście, on zawsze stanowi u nas pewną niewiadomą, więc i tym razem może się pojawić jakiś lokalny i chwilowy zmienny czy mocniejszy ruch powietrza. Będzie inwersja, więc wieczorami wiatr spłynie z gór, a to oznacza, że powieje z tyłu Wielkiej Krokwi. Na dziś jednak wszystko wskazuje na to, że podmuchy nie powinny przeszkodzić w przeprowadzeniu zawodów - podkreślił kierownik Stacji Meteorologicznej w Zakopanem.

KP, PAP