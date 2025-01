Perugia rozegra wyjazdowe starcie w Czeskich Budziejowicach w ramach 5. kolejki grupy D Ligi Mistrzów siatkarzy. Kiedy mecz? O której godzinie? Kto wygra to spotkanie? Relacja live i wynik na żywo z meczu VK Jihostroj Ceske Budejovice – Sir Sicoma Monini Perugia na Polsatsport.pl.

Siatkarze Perugii wygrali 3:0 z VK Jihostroj Ceske Budejovice w spotkaniu pierwszej kolejki Ligi Mistrzów. Takie same wyniki mistrzowie Włoch osiągnęli w dwóch meczach z Saint-Nazaire VB Antlantique oraz w wyjazdowej konfrontacji z Halkbankiem Ankara. W efekcie są zdecydowanym liderem tabeli grupy D i jako jedyna drużyna w obecnej edycji CEV Champions League nie stracili jeszcze seta. Do niedawna byli niepokonani we wszystkich rozgrywkach, ale wspaniałą passę siatkarzy Angelo Lorenzettiego przerwało hitowe starcie z Itas Trentino, przegrane 2:3 (22:24 w tie-breaku).

Jihostroj Ceske Budejovice zamyka tabelę z czterema porażkami i bez zdobyczy punktowych na koncie. Po 0:3 w Perugii, drużyna z Czech przegrała z Halkbankiem (1:3 u siebie, 0:3 na wyjeździe) oraz z Saint-Nazaire VB (1:3 u siebie).

W fazie grupowej Ligi Mistrzów siatkarzy gra dwadzieścia klubów, które podzielono na pięć grup po cztery drużyny w każdej. Wśród nich są trzy polskie ekipy – Jastrzębski Węgiel, Aluron CMC Warta Zawiercie oraz PGE Projekt Warszawa. Zwycięzcy grup uzyskają bezpośredni awans do ćwierćfinałów. Ekipy, które zajmą drugie lokaty oraz najlepsza drużyna z trzeciego miejsca rywalizować będzie w rundzie play-off o awans do 1/4 finału.

Relacja live i wynik na żywo z meczu VK Jihostroj Ceske Budejovice – Sir Sicoma Monini Perugia w czwartek 16 stycznia o godzinie 18.00 na Polsatsport.pl.