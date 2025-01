Pewna wygrana obrońców tytułu. Polak z awansem na Australian Open

Zieliński i Hsieh to zeszłoroczni triumfatorzy Australian Open w mikście, w związku z czym w tym roku powalczą o obronę tytułu sprzed roku na kortach Melbourne Park. W pierwszej rundzie na ich drodze do finału stanęła australijska para Hayden Jones oraz Emerson Jones.

ZOBACZ TAKŻE: Faworyci w formie i z awansem na Australian Open

Rozstawieni z numerem szóstym w drabince głównej Polak i Tajwanka uporali się z rywalami bez większych problemów. Pierwszy set wygrany do zera, w nieco ponad 20 minut. W drugim secie para Jones/Jones spróbowała jeszcze zawalczyć. Choć to Zieliński oraz Hsieh dyktowali tempo gry, to Australijczycy zdołali doprowadzić do wyrównania 5:5 w końcówce drugiej partii. Niemniej, było to zbyt mało na solidnie prezentujących się obrońców tytułu, którzy zamknęli cały set oraz mecz na własną korzyść.

Mecz potrwał nieco ponad godzinę i zakończył się triumfem pary Zieliński/Hsieh wynikiem 6:0, 7:5.

Jan Zieliński/Su-Wei Hsieh - Hayden Jones/Emerson Jones 6:0, 7:5

Szymon Stępień, Polsat Sport