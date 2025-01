Osaka przegrała ze zdrowiem. Japonka poddała mecz na Australian Open

Po równej godzinie rywalizacji na John Cain Arena zakończyło się spotkanie między czterokrotną mistrzynią wielkoszlemową Naomi Osaką, a świeżo upieczoną mamą Belindą Bencic, która wraca do poważnej rywalizacji po urlopie macierzyńskim. Dla obu pań było to siódme starcie w historii ich rywalizacji na światowych kortach.

Choć sam mecz trwał jedynie godzinę, to mecz można powiedzieć, że zakończył się przedwcześnie. Po rozegraniu pierwszego seta, zwieńczonego tie-breakiem, Osaka została zmuszona do poddania spotkania, a wszystko to przez problemy zdrowotne Japonki. Podopieczna Patricka Mouratoglou skorzystała jeszcze z przerwy medycznej, lecz na nic się ona zdała.

- W tym momencie naprawdę współczuję Naomi. Widziałam, że pod koniec seta trochę się męczyła. To nie jest sposób, w jaki chciałabym zakończyć mecz. To był dobry mecz. Mam nadzieję, że wkrótce wyzdrowieje i będzie mogła dobrze grać przez resztę sezonu - mówiła w rozmowie pomeczowej Bencic.

W kolejnej rundzie Szwajcarka zagra z lepszą z pary Gauff/Fernandez.

Szymon Stępień, Polsat Sport